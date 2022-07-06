Священники ПЦУ та УПЦ підписали декларацію про порозуміння, закликавши ієрархів до офіційного діалогу

5 липня відбулась перша неформальна зустріч священиків Православної церкви України та Української православної церкви, проведенню якої сприяло Міністерство культури та інформаційної політики, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті та Національний заповідник "Софія Київська", йдеться в повідомленні на сайті платформи Ethos.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Подія відбулася у Будинку митрополита на території "Софії Київської". Вказано, що зустріч об‘єднала 21 клірика з обох сторін, а модерувала розмову голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан. За результатами розмови було укладено Декларацію порозуміння.

У ній представники духовенства зазначають, що зібралися "для діалогу щодо перспектив єдності українського православ’я, прагнучи до єдності у Христі, яку Він Сам хотів бачити у своїх учнях", вважаючи, що такий діалог сприятиме установленню взаєморозуміння і налагодженню стосунків як між церковними громадами різних конфесій, так і між вірянами.

При цьому в якості приводу до зустрічі вони спираються на рішення собору УПЦ від 27 травня щодо відновлення міжконфесійного діалогут та заяву синоду ПЦУ від 31 травня щодо необхідності діалогу між двома православними юрисдикціями в Україні.

Так, священники засудили війну, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України та деструктивну позиції Московської патріархії, "яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на "прислугу" путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття".

Вони зазначають, що розуміють необхідність єднання для захисту України; єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення; відмови від агресії, стереотипів, упередженості й мови ультиматумів та ворожнечі у спілкуванні один з одним та в публічному просторі; відмови від неканонічної практики перехрещування.

Також клірики спільно заявили про необхідність просвітницької роботи на місцях з метою подолання і недопущення в майбутньому міжцерковних і міжконфесійних конфліктів та необхідність відходу від "вузькокорпоративних інтересів у міжправославному діалозі", а також зазначили єдність поглядів у розумінні існування різних моделей співіснування православних юрисдикцій.

"Ми визнаємо також можливі виклики, що стоять перед нами і потребують додаткових зусиль для їх подолання, зокрема, різні підходи в наших спільнотах до практики зміни юрисдикції церковними громадами (при спільному розумінні того, що вони мають відбуватися шляхом вільного і законного волевиявлення її членів), до можливості спільного служіння, визнання канонічного статусу, таїнств тощо", - йдеться в декларації.

При цьому учасники зустрічі стверджуюить, що жоден із викликів не є перепоною, яку неможливо подолати шляхом перемовин у дусі християнської любові, і виходячи з цього, заявляють про доцільність і необхідність конструктивного діалогу між двома гілками українського православ’я.

"Висловлюємо сподівання, що такий діалог, розпочавшись з ініціативи священнослужителів УПЦ і ПЦУ, стане початком процесу єднання, до якого будуть долучатися церковні громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє духовності народу України. Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між УПЦ і ПЦУ вже до Дня хрещення Київської Русі-України, який минулоріч був визначений як День української державності", - сказано в заяві.

На думку підписантів, це стане найкращим подарунком до цього свята як вірним обох церков, так і всьому українському суспільству.

В свою чергу, міністр культури Олександр Ткаченко схвалив підписання декларації, зазначивши, що це "дуже важливий текст, який доводить розуміння того, що лише в єдності ми сильні". Сам же документ є відкритим до підписання і обговорення духовенством і вірними УПЦ та ПЦУ.

Зазначимо при цьому, що як прокоментував виданню "Страна.ua" голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент, священників на цю зустріч УПЦ не делегувала і вони не представляють офіційну точку зору церкви.

"Ніхто від церкви не делегував священиків, які взяли участь у цій зустрічі, представляти точку зору духовенства та мільйонів мирян УПЦ. Цей захід був організований представниками Міністерства культури, тому за всі організаційні питання, в тому числі і за склад учасників, відповідальна тільки ця організація. Зі ЗМІ мені стало відомо, що учасники цієї зустрічі розмовляли про те, що спільного, і в чому відмінність УПЦ та ПЦУ", - зазначив він.

Нагадаємо при цьому, що квітневе опитування соціологічної служби "Рейтинг" показало, що 51% українців вважають, що українська держава має заборонити УПЦ, а підтримка серед українців ідеї розриву зв'язків цієї церкви з РПЦ зросла на той момент до 74%.