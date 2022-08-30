Ущерб от войны для поселка Ворзель под Киевом оценили в $52 млн

Общие потери от разрушений и повреждений в результате войны инфраструктуры курортного поселка Ворзель Киевской области, с конца февраля до конца марта находившегося под российской оккупацией, составляют 52 миллиона долларов, свидетельствуют оценки аналитического центра KSE Institute.

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Как говорится в его сообщении, подсчеты производились на основе данных оцифровки высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli. Суммы ущерба рассчитаны в соответствии с курсом доллара по состоянию на 1 января 2022 года, то есть речь идет об 1,42 миллиарда гривен.

Всего в результате войны в Ворзеле разрушено и повреждено 541 здание. Наибольший ущерб был нанесен поселку из-за разрушения жилого фонда и приусадебных сооружений. Сумма такого ущерба составляет почти 25 миллионов долларов, из которых 17,1 миллиона — из-за повреждения 23 многоквартирных домов.

Кроме того, из-за боевых действий в поселке разрушены или повреждены 173 частных дома и 52 таунхауса, 206 хозяйственных построек и 11 гаражей - общей площадью более 139 тысяч квадратных метров. В целом война РФ против Украины нанесла ущерб почти 3 тысячам жителей Ворзеля.

На втором месте по размеру нанесенного ущерба — социальная инфраструктура. Так, в поселке было повреждено и разрушено 63 объекта социальной сферы на 24,3 миллиона долларов. Среди них разной степени разрушениям подверглись 27 гостиниц и учреждений рекреации, 4 медучреждения, 3 продуктовых магазина и церковь.

"Обломки от "Градов" повредили местный детский дом, другим обстрелом россияне уничтожили детсад "Ласточка", а в помещении психоневрологической больницы №2 обустроили штаб", - говорится в сообщении.

Разрушение и повреждение 11 объектов промышленности и строительства Ворзеля эксперты оценивают в 2,8 миллиона долларов, а еще на 20 тысяч долларов был нанесен ущерб административной инфраструктуре поселка из-за повреждения почтового отделения и административного здания.

Напомним также, что ранее KSE Institute производил подробные оценки ущерба от разрушений других пригородов Киева, которые находились под российской оккупацией. Так, для Бучи сумму оценили в 5,2 миллиарда гривен, для Гостомеля – в 9,5 миллиарда, а для Ирпеня – в 25,3 миллиарда гривен. В свою очередь ущерб для села Мощун Бучанского района оценили в 1,1 миллиарда гривен, а села Мотыжин - "всего" в 275 миллионов.