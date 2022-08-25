Ущерб от войны для инфраструктуры села Мотыжин под Киевом оценили в четверть миллиарда гривен

Аналитический центр KSE Institute оценивает ущерб от войны для инфраструктуры села Мотыжин Макаровской общины Бучанского района Киевской области в 274,9 миллиона гривен, или 10,1 миллиона долларов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как напоминается в его сообщении, российские танки зашли в населенный пункт уже на третий день полномасштабного вторжения, 26 февраля, и в течение месяца оккупанты контролировали село и часть трассы, ведущей в столицу.

В целом, по данным аналитиков Киевской школы экономики, в результате обстрелов в селе было разрушено и повреждено 527 сооружений, из которых 130 подверглись полному или сильному разрушению.

Наибольший ущерб и разрушения нанесены жилищному фонду. Так, в Мотыжине пострадали 479 жилых домов и приусадебных застроек общей площадью 39,5 тысячи квадратных метров. Ущерб получили 400 жителей на общую сумму 190,2 миллиона гривен.

Из-за разрушения промышленных объектов Мотыжин потерял 50,9 миллиона гривен. Так, в селе были разрушены и повреждены 36 из 57 промышленных зданий.

Денежная оценка ущерба социальной инфраструктуре села составила 33,9 миллиона гривен. В Мотыжине в результате боевых действий пострадали 12 объектов. Среди разрушенных россиянами объектов – Мотыжинский лицей, работавший более 50 лет. Кроме того, российские захватчики разгромили и разграбили частный дендрологический парк "Добропарк".

Как указывают в KSE, все подсчеты проведены в соответствии с курсом доллара по состоянию на 1 января 2022 года, а оценка составлена на основе данных оцифровки высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli.

Отметим также, что по состоянию на начало 2022 года в селе, согласно официальной оценке Госслужбы статистики, жило 918 человек, а на начало 2021 года - 862 человека.

Напомним, что по состоянию на 22 августа общий объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры, по оценке этой же организации, составлял 113,5 миллиарда долларов, а минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов там оценивают в 197 миллиардов долларов.

Ранее KSE Institute также делал подробные оценки ущерба от разрушений пригородов Киева, которые более месяца находились под российской оккупацией. Так, для Бучи сумму оценили в 5,2 миллиарда гривен, для Гостомеля – в 9,5 миллиарда, а для Ирпеня – в 25,3 миллиарда гривен. В свою очередь, ущерб более разрушенному селу Мощун того же Бучанского района оценили в 1,1 миллиарда гривен.