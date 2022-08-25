Збитки від війни для інфраструктури села Мотижин під Києвом оцінили у чверть мільярда гривень

Аналітичний центр KSE Institute оцінює збитки від війни для інфраструктури села Мотижина Макарівської громади Бучанського району Київської області у 274,9 мільйона гривень, або 10,1 мільйона доларів.

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Як нагадується в його повідомленні, російські танки зайшли в населений пункт вже на третій день повномасштабного вторгнення, 26 лютого, і вродовж місяця окупанти контролювали село та частину траси, яка вела до столиці.

Загалом, за даними аналітиків Київської школи економіки, внаслідок обстрілів у селі було зруйновано та пошкоджено 527 споруд, з яких 130 зазнали повного або сильного руйнування.

Найбільших збитків та руйнувань завдано житловому фонду. Так, у Мотижині постраждало 479 житлових будинків та присадибних забудов загальною площею 39,5 тисячі квадратних метрів. Збитків зазнали 400 мешканців на загальну суму 190,2 мільйона гривень.

Через руйнування промислових обʼєктів Мотижин втратив 50,9 мільйонів гривень. Так, у селі було зруйновано та пошкоджено 36 з 57 промислових будівель.

Грошова оцінка збитків соціальної інфраструктури села склала 33,9 мільйона гривень. У Мотижині внаслідок бойових дій постраждало 12 обʼєктів. Серед зруйнованих росіянами обʼєктів - Мотижинський ліцей, який працював понад 50 років. Крім того, російські загарбники розгромили та розграбували приватний дендрологічний парк "Добропарк".

Як вказують у KSE, всі обрахунки здійснено відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року, а оцінку складено на основі даних оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli.

Зазначимо також, що загалом станом на початок 2022 року у селі, згідно офіційної оцінки Держслужби статистики, жило 918 людей, а на початок 2021 року - 862 особи.

Нагадаємо, що станом на 22 серпня загальний обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури, за оцінкою цієї ж організації, складав 113,5 мільярда доларів, а мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів там оцінюють у 197 мільярдів доларів.

Раніше KSE Institute також робив детальні оцінки збитків від руйнувань передмість Києва, що більше місяці знаходилися під російською окупацією. Так, для Бучі суму оцінили у 5,2 мільяри гривень, для Гостомеля - у 9,5 мільярда, а для Ірпеня - у 25,3 мільярда гривень. В свою чергу, збитки більш зруйнованого села Мощун того ж Бучанського району оцінили у 1,1 мільярда гривень.