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Збитки від війни для інфраструктури села Мотижин під Києвом оцінили у чверть мільярда гривень

Збитки від війни для інфраструктури села Мотижин під Києвом оцінили у чверть мільярда гривень
Фото: Українська правда

Аналітичний центр KSE Institute оцінює збитки від війни для інфраструктури села Мотижина Макарівської громади Бучанського району Київської області у 274,9 мільйона гривень, або 10,1 мільйона доларів.

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Як нагадується в його повідомленні, російські танки зайшли в населений пункт вже на третій день повномасштабного вторгнення, 26 лютого, і вродовж місяця окупанти контролювали село та частину траси, яка вела до столиці.

Загалом, за даними аналітиків Київської школи економіки, внаслідок обстрілів у селі було зруйновано та пошкоджено 527 споруд, з яких 130 зазнали повного або сильного руйнування.

Найбільших збитків та руйнувань завдано житловому фонду. Так, у Мотижині постраждало 479 житлових будинків та присадибних забудов загальною площею 39,5 тисячі квадратних метрів. Збитків зазнали 400 мешканців на загальну суму 190,2 мільйона гривень.

Фото 2 — Збитки від війни для інфраструктури села Мотижин під Києвом оцінили у чверть мільярда гривень

Через руйнування промислових обʼєктів Мотижин втратив 50,9 мільйонів гривень. Так, у селі було зруйновано та пошкоджено 36 з 57 промислових будівель.

Грошова оцінка збитків соціальної інфраструктури села склала 33,9 мільйона гривень. У Мотижині внаслідок бойових дій постраждало 12 обʼєктів. Серед зруйнованих росіянами обʼєктів - Мотижинський ліцей, який працював понад 50 років. Крім того, російські загарбники розгромили та розграбували приватний дендрологічний парк "Добропарк".

Як вказують у KSE, всі обрахунки здійснено відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року, а оцінку складено на основі даних оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli.

Зазначимо також, що загалом станом на початок 2022 року у селі, згідно офіційної оцінки Держслужби статистики, жило 918 людей, а на початок 2021 року - 862 особи.

Нагадаємо, що станом на 22 серпня загальний обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури, за оцінкою цієї ж організації, складав 113,5 мільярда доларів, а мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів там оцінюють у 197 мільярдів доларів.

Раніше KSE Institute також робив детальні оцінки збитків від руйнувань передмість Києва, що більше місяці знаходилися під російською окупацією. Так, для Бучі суму оцінили у 5,2 мільяри гривень, для Гостомеля - у 9,5 мільярда, а для Ірпеня - у 25,3 мільярда гривень. В свою чергу, збитки більш зруйнованого села Мощун того ж Бучанського району оцінили у 1,1 мільярда гривень.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов