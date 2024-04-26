ДП "Документ" пояснило, яким чоловікам все-таки видаватимуть паспорти за кордоном

Чоловіки призовного віку можуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, а пересилання чи видача документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься. Проте, є певні винятки.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Згідно з новими вимогами, з 25 квітня чоловіки зазначеної вікової категорії зможуть отримувати паспорти виключно в територіальних органах Державної міграційної служби на території України. Проте, деякі категорії серед чоловіків призовного віку все ж таки можуть отримати документи на території інших країн.

До них відносяться окремі категорії громадян, визначені чинним законодавством, зокрема люди з інвалідністю, їхні опікуни, батьки дітей з інвалідністю, особи, які потребують постійного догляду, військовослужбовці, поранені внаслідок війни. Вони можуть отримати паспорти за кордоном за наявності підтверджуючих документів.

Водночас заявки на паспорти, подані до 25 квітня, будуть опрацьовані за старими правилами після усунення технічних несправностей.

Ці нововведення спрямовані на врегулювання питання перебування українських чоловіків призовного віку за межами країни в умовах воєнного стану.

Як відреагували в Європі

Протягом повномасштабної війни європейські країни прихистили мільйони українських біженців, серед яких були не лише жінки, діти та літні люди, а й чоловіки призовного віку.

При цьому, значна частина українських біженців влаштувалася на роботу у країнах ЄС.

Відомо, що українці, які в більшості не знали мови (чи погано нею володіли) країни, яка їх прихистила, тому були готові працювати за меншу зарплатню, ніж європейці, що було досить вигідно для роботодавців.

Зважаючи на теперішню ситуацію, країни Європи не надто хочуть втрачати дешеву робочу силу і не поспішають видавати Україні її ухилянтів. Більш-менш позитивно на таке рішення відреагувала Польща, яка готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

У Єврокомісії взагалі відмовилися коментувати це рішення уряду України і зазначили, що візьмуть його до відома, але "не розрізняють статі".

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – прокоментувала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

У Німеччині пішли ще далі і вирішили, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачатиме наявності в них чинного паспорта громадянина України. Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі ухилення від служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може видати йому документ, що замінює паспорт.

Консульства припинили надавати послуги чоловікам призовного віку

Нагадаємо, що з 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Спочатку про це написало видання ZN.UA, посилаючись на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має. Він додав, що в даному випадку йдеться про справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні.

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