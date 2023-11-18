У Німеччині закликають брати на роботу українців без достатнього знання мови

Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Гайль прагне швидше працевлаштувати біженців з України, для чого, за його словами, потрібна "готовність роботодавців наймати цих людей, навіть якщо вони володіють лише базовими знаннями німецької мови".

Про це Гайль заявив в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Він зауважив, що в Німеччині 100 тисяч українців уже закінчили інтеграційні мовні курси, і ще стільки ж зроблять це найближчим часом.

"Роботодавці мають бути готовими наймати цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови", - заявив Гайль.

Він вважає, що українці зможуть опанувати мову на достатньому рівні не лише на курсах, а й безпосередньо на роботі.

Німеччина прискорить процес працевлаштування українських біженців

Німецька влада поставила за мету якнайшвидше працевлаштувати біженців, щоб перестати платити їм соціальну допомогу. Українцям у Німеччині щомісяця платять 520 євро на дорослого та 360 євро на дитину, плюс допомагають з оплатою житла та комунальних послуг.

Але маючи такі гроші не працюючи, українці не поспішають працевлаштовуватися.

Саме тому міністр праці Німеччини Губертус Гайль та очільниця Федерального агентства зайнятості Андреа Налес 18 жовтня представили відповідну програму, спрямовану на інтеграцію на ринок праці біженців загалом та українців з тимчасовим захистом зокрема. Для її реалізації призначили спеціального уповноваженого.

Як пояснив такий крок уряду Гайль, німецька економіка гостро потребує робочої сили та кваліфікованих працівників.

За останніми даними, з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни Росії проти України, працездатним є 52 відсотки. З них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

Зауважимо, українські біженці, які знайшли прихисток у Європейському Союзі, відіграли важливу роль у покращенні ситуації на ринку праці в країнах блоку. В Європейських державах виник дефіцит робочої сили, а працевлаштування більш як половини українців сприяє зменшенню цієї проблеми.

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