Тимчасовий захист українських біженців у ЄС остаточно продовжили

Європейський Союз завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України. Про це 19 жовтня повідомила пресслужба Ради ЄС.

Тепер передбачається, що режим діятиме на рік довше – до 4 березня 2025-го.

Біженці в ЄС: які права надали українцям

Директива про тимчасовий захист українців у ЄС була активована в березні 2022 року.

Вона передбачає, що люди, які тікають від війни, можуть перебувати на території Євросоюзу протягом часу дії директиви.

Також їм надається право на проживання, доступ до ринку праці, житла, освіти, соціальна та медична допомога. При цьому можна не лише працювати, але також і займатися підприємництвом, відвідувати курси підвищення кваліфікації чи здобуття нової професії.

Спершу дія директиви мала тривати рік, але згодом її продовжили.

У вересні поточного року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, анонсуючи нове продовження дії режиму, зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну притулок у ЄС знайшли 4 млн українців.

За даними Ради ЄС станом на липень 2023 року, до трійки країн, які прийняли найбільшу кількість українців в рамках тимчасового захисту, ввійшли Німеччина (1,1 млн осіб), Польща (971 тис. осіб) та Чехія (357 тис. осіб).