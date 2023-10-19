Временную защиту украинских беженцев в ЕС окончательно продлили

Европейский Союз завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты беженцев из Украины. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Теперь предполагается, что режим будет действовать на год дольше – до 4 марта 2025 года.

Беженцы в ЕС: какие права предоставили украинцам

Директива о временной защите украинцев в ЕС была активирована в марте 2022 года.

Она предполагает, что люди, бегущие от войны, могут находиться на территории Евросоюза в течение времени действия директивы.

Также им предоставляется право на проживание, доступ к рынку труда, жилью, образованию, социальной и медицинской помощи. При этом можно не только работать, но также заниматься предпринимательством, посещать курсы повышения квалификации или получения новой профессии.

Сначала действие директивы должно было длиться год, но впоследствии ее продлили.

В сентябре текущего года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя новое продолжение действия режима, отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину убежище в ЕС нашли 4 млн украинцев.

По данным Совета ЕС по состоянию на июль 2023 года, в тройку стран, принявших наибольшее количество украинцев в рамках временной защиты, вошли Германия (1,1 млн человек), Польша (971 тыс. человек) и Чехия (357 тыс. человек).