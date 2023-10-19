Режим "турбо": Германия ускорит процесс трудоустройства украинских беженцев

Правительство Германии заявило, что в настоящее время существует потребность в ускорении и упрощении процесса трудоустройства беженцев из Украины и призвало компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить дополнительное обучение.

Об этом сообщает DW.

Министр труда Германии Губертус Гайль и глава Федерального агентства занятости Андреа Налес 18 октября представили соответствующую программу, направленную на интеграцию на рынок труда беженцев в целом и украинцев с временной защитой в частности. Для ее реализации был назначен специальный уполномоченный.

Как пояснил такой шаг правительства Гайль, немецкая экономика остро нуждается в рабочей силе и квалифицированных работниках.

По последним данным, из более миллиона украинцев, выехавших в Германию, спасаясь от войны России против Украины, трудоспособно 52 процента. Из них трудоустроены 196,7 тысячи, но 42 тысячи из них заняты на работах, не подлежащих уплате взносов на социальное страхование.

После начального этапа ориентации и изучения немецкого языка теперь должен быть включен режим турбо, сказал Гайль. Он пояснил, что более 100 тысяч человек из Украины уже завершили интеграционные и языковые курсы, и эта цифра удвоится в ближайшие месяцы, так что "пришло время для следующего этапа".

"Мы хотим и будем быстрее выводить этих людей из аудиторий на рабочие места", – сказал он.

"Трудоустройство должно быть возможно и с базовыми знаниями немецкого языка, если человек имеет соответствующее образование, квалификацию и навыки. Украинки и украинцы их, как правило, имеют", - отметила в свою очередь Налес.

Заметим, украинские беженцы, нашедшие убежище в Европейском Союзе, сыграли важную роль в улучшении ситуации на рынке труда в странах блока. В Европейских государствах возник дефицит рабочей силы, а трудоустройство более половины украинцев способствует уменьшению этой проблемы.

Напомним, Совет Европейского Союза решил продлить на один год с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года действие временной защиты для граждан Украины.