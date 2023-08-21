В Чехии готовят специальную программу по добровольному возвращению украинских беженцев

Чешское правительство разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину. Новая программа предусматривает оказание помощи и частичную компенсацию затрат людям, которые решат вернуться.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что правительство Чехии в скором времени планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства.

Это будет предусмотрено в проекте шестой поправки к закону, известному как lex Ukrajina, регулирующему права и обязанности украинских беженцев в Чехии.

Новая программа предусматривает оказание помощи и частичную компенсацию расходов лицам, которые решат вернуться.

Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты для беженцев, а именно до конца марта 2025 года.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", – говорится в сообщении.

Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно призвало страны не принуждать беженцев к возвращению на родину.

По данным МВД Чехии, в настоящее время в стране находится около 360 900 беженцев из Украины, получивших временные защитные визы. В основном это женщины и дети.

Заметим, что на обеспечение украинских беженцев правительства европейских стран за полтора года полномасштабной войны РФ против Украины потратили более 43 млрд евро. Самая большая сумма расходов приходится на Польшу.