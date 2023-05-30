Чехия отменяет бесплатное жилье для украинцев

С 1 июля в Чехии сменяют систему государственной помощи украинским беженцам. Новые правила предусматривают отмену выплаты людям, которые бесплатно размещают украинцев, а беженцы, проживающие в пансионах, должны будут платить за жилье сами.

Чехия будет оплачивать экстренное размещение в заведениях в течение пяти месяцев, после чего беженцам придется либо платить за это самостоятельно, либо переселяться, пишет чешское информационное агентство Вrnodaily.

Исключение сделали для пожилых людей, инвалидов, детей, студентов, беременных женщин, лиц, которые ухаживают за маленькими детьми или родственников с инвалидностью.

За беженцами сохранят право на получение финансовой помощи, которая будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума в 3000 чешских крон на человека в квартире, которую зарегистрировал владелец и 2400 чешских крон на человека в других видах жилья. Для каждого заявителя гуманитарная помощь рассчитывается с учетом его дохода и сбережений.

За сообщение издания, исходя из такой помощи неработающие беженцы, не смогут позволить себе рыночную арендную плату. Кроме того, большинство беженцев работают на низкоквалифицированных работах и имеют низкую зарплату.

С начала полномасштабного вторжения Чехия потратила около 1,59 млрд долларов на помощь украинским беженцам. При этом около 100 тысяч украинцев по приезде начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику в виде налогов и сборов.