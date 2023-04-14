Сколько Чехия потратила на украинских беженцев – данные минфина

С начала полномасштабного вторжения Чехия потратила около 1,59 млрд долларов на помощь украинским беженцам. Заявление с такими данными появилось в Twitter министерства финансов Чехии.

Больше всего средств пошло на социальные выплаты, проживание беженцев и здравоохранение.

"При этом около 100 тысяч украинцев по приезде начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику в виде налогов и сборов", - пишут в министерстве финансов Чехии.

Как сообщалось ранее, министерство транспорта Чехии готовит реестр автомобилей на украинских номерах, чтобы вести учет водителей с временной защитой.

Такие изменения, по словам Министра транспорта Чехии Мартина Купки, позволят штрафовать украинских нарушителей.

Реестр должен заработать во второй половине этого года. В настоящее время в европейской стране 38 тысяч автомобилей на украинских номерах.

Также министр обороны Яна Чернохова заявила, что Чехия планирует передать Украине ненужное имущество из армейских складов на сумму около 600-700 миллионов крон (26,5-29,9 миллиона евро, или 1,03-1,2 миллиарда гривен).

Напомним, что, по данным правительства Чехии, эта страна за первый год войны в Украине передала последний 89 танков, 226 боевых и бронированных машин и 38 гаубиц.