С какими трудностями сталкиваются украинские беженцы в Европе: опрос ЕС

Поддержка ЕС помогла украинским беженцам быстро устроиться, начать работать, путешествовать и получать доступ к услугам, однако на практике они столкнулись с рядом проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Агентства ЕС по фундаментальным правам человека (FRA).

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В исследовании приняли участие около 14,5 тысячи украинцев, которые из-за полномасштабной войны выехали в Болгарию, Чехию, Эстонию, Германию, Венгрию, Италию, Польшу, Румынию, Словакию и Испанию.

По данным FRA, треть беженцев чувствует себя частью общества принимающей страны, но такая же доля людей хотела бы вернуться в Украину.

Опрос выявил следующие проблемы у украинцев за границей:

Язык. 23% украинских беженцев в Европе посещают курсы языков. В FRA отмечают, что незнание местного языка является основной причиной, по которой люди бросают обучение, не работают или с трудом получают медицинскую помощь.

Жилье. 59% опрошенных платят за свое жилье, однако им часто приходится пользоваться общими удобствами: туалетом или кухней. Многим не хватает уединения или тихого места для детей.

Образование. 59% детей учатся онлайн в украинской школе или учатся самостоятельно с материалами или поддержкой из Украины.

Работа. Только 33% опрошенных имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно заботиться о детях или пожилых/больных родственниках.

48% респондентов отметили, что их новая работа была ниже уровня их образования, а 30% сказали, что их эксплуатировали на работе.

Стоимость жизни. 79% беженцев сталкиваются с трудностями, чтобы свести концы с концами.

Здоровье. 49% опрошенных сказали, что чувствуют себя подавленными после приезда в страну пребывания. А 49% маленьких детей испытывают трудности со сном и концентрацией внимания.

Напомним, что в ООН прогнозируют возвращение в Украину около 77% людей, которые стали беженцами. Однако только 12% из них планируют сделать это в течение следующих трех месяцев.