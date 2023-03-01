Із якими труднощами стикаються українські біженці в Європі: опитування ЄС

Підтримка ЄС допомогла українським біженцям швидко влаштуватися, почати працювати, подорожувати та отримувати доступ до послуг, однак на практиці вони зіткнулися з низкою труднощів. Про це свідчать результати опитування Агентства ЄС з фундаментальних прав людини (FRA).

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У дослідженні взяли участь близько 14,5 тисяч українців, які через повномасштабну війну виїхали в Болгарію, Чехію, Естонію, Німеччину, Угорщину, Італію, Польщу, Румунію, Словаччину та Іспанію.

За даними FRA, третина біженців почувається частиною суспільства приймаючої країни, але така ж частка людей хотіла би повернутися до України.

Опитування виявило наступні проблеми в українців за кордоном:

Мова. 23% українських біженців у Європі відвідують мовні курси. У FRA зазначають, що незнання місцевої мови є основною причиною, через яку люди кидають навчання, не працюють або насилу отримують медичну допомогу.

Житло. 59% опитаних платять за своє житло, однак їм часто доводиться користуватися загальними зручностями: туалетом чи кухнею. Багатьом не вистачає усамітнення чи тихого місця для занять дітей.

Освіта. 59% дітей навчаються онлайн в українській школі або навчаються самостійно із матеріалами чи підтримкою з України.

Робота. Лише 33% опитаних мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно дбати про дітей чи літніх/хворих родичів.

48% респондентів зазначили, що їхня нова робота була нижчою за рівень їхньої освіти, а 30% сказали, що їх експлуатували на роботі.

Вартість життя. 79% біженців стикаються з труднощами, щоб звести кінці з кінцями.

Здоров'я. 49% опитаних сказали, що почуваються пригніченими після приїзду до країни перебування. А 49% маленьких дітей відчувають труднощі зі сном та/або концентрацією уваги.

Нагадаємо, що в ООН прогнозують повернення в Україну близько 77% людей, які стали біженцями. Однак лише 12% із них планують зробити це протягом наступних трьох місяців.