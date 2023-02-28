30% українських банківських клієнтів не планують повертатися з-за кордону, – Незалежна асоціація банків

Близько 30% українських банківських клієнтів, які виїхали за кордон, не планують повертатися в Україну. Про це свідчать дослідження Незалежної асоціації банків (НАБ) та Міжнародного бюро кредитних історій, заявила голова ради НАБ Олена Коробкова.

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Однак вона зауважила, що багато українців продовжують користуватися рахунками й картками українських банків за кордоном.

"Частина персоналу українських банків також перебуває за кордоном. І вони констатують, що того рівня сервісу і технологічності, до якого вони звикли в Україні, там нема", – сказала Олена Коробкова під час круглого столу, організованого "Фінансовим клубом".

А голова правління Сенс Банку Алла Комісаренко зазначила, що основні країни, де живуть українські клієнти банку – це Польща, Німеччина, Іспанія та Чехія.

"Більшість їхніх трансакцій за кордоном – це абсолютно необхідні для життя повсякденні речі: їжа, одяг, взуття", – висловилася Комісаренко.

Своєю чергою голова правління банку Глобус Сергій Мамедов впевнений, що українські позичальники, які сплачують кредит з-за кордону, повернуться.

"У людей є бачення, що вони повернуться. Якщо б вони залишалися там, то вони б по-іншому дивилися на обслуговування іпотечного кредиту в Харкові. А ті, хто не обслуговує кредити, не планують повертатися. У нас є кейси, коли людина не виходить на зв’язок чи каже, що це питання не актуальне для неї", – розповів Мамедов.

При цьому банкіри фіксують, що частина громадян все-таки повертаються до України. Однак і наголошують на необхідності того, щоб держава сприяла процесу.

"Дуже важливо, щоб ми швидко могли відновитися. І з відновленням економіки люди будуть сюди повертатися. Важливо повернути цих людей. Але ми розуміємо, що всі не повернуться", – сказав член Ради НБУ Василь Фурман.

Нагадаємо, що в ООН прогнозують повернення в Україну близько 77% людей, які стали біженцями. Однак лише 12% із них планують зробити це протягом наступних трьох місяців.