30% украинских банковских клиентов не планируют возвращаться из-за границы, – Независимая ассоциация банков

Около 30% выехавших за границу украинских банковских клиентов не планируют возвращаться в Украину. Об этом свидетельствуют исследования Независимой ассоциации банков (НАБ) и Международного бюро кредитных историй, заявила председатель совета НАБ Елена Коробкова.

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Однако она отметила, что многие украинцы продолжают пользоваться счетами и карточками украинских банков за рубежом.

"Часть персонала украинских банков также находится за границей. И они констатируют, что того уровня сервиса и технологичности, к которому они привыкли в Украине, там нет", – сказала Елена Коробкова во время круглого стола, организованного "Финансовым клубом".

А глава правления Сенс Банка Алла Комиссаренко отметила, что основные страны, где живут украинские клиенты банка – это Польша, Германия, Испания и Чехия.

"Большинство их трансакций за границей – это абсолютно необходимые для жизни повседневные вещи: еда, одежда, обувь", – высказалась Комиссаренко.

В свою очередь председатель правления банка Глобус Сергей Мамедов уверен, что украинские заемщики, которые платят кредит из-за границы, вернутся.

"У людей есть видение, что они вернутся. Если бы они оставались там, то они по-другому смотрели бы на обслуживание ипотечного кредита в Харькове. А те, кто не обслуживает кредиты, не планируют возвращаться. У нас есть кейсы, когда человек не выходит на связь или говорит, что этот вопрос не актуален для нее", – рассказал Мамедов.

При этом банкиры фиксируют, что часть граждан все-таки возвращаются в Украину. Однако и подчеркивают необходимость того, чтобы государство способствовало процессу.

"Очень важно, чтобы мы быстро могли восстановиться. И с восстановлением экономики люди будут сюда возвращаться. Важно вернуть этих людей. Но мы понимаем, что все не вернутся", – сказал член Совета НБУ Василий Фурман.

Напомним, что в ООН прогнозируют возвращение в Украину около 77% ставших беженцами людей. Однако только 12% из них планируют сделать это в течение следующих трех месяцев.