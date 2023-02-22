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- ТопФинанс 2022
- Категория
- Банки
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Новая депозитная весна. Чем банки будут завлекать вкладчиков в 2023 году
Объем денег населения в банках продолжит расти. Но физлиц будут все больше склонять к тому, чтобы они держали средства на депозитах, а не на текущих счетах. При этом максимальная доходность гривневых вкладов не уйдет выше 20% годовых.
Украинские банки за 2022 год нарастили объем средств физлиц более чем на 28%. Такая динамика стала рекордной за последние лет пять. Несмотря на войну, население не утратило веру в банковский сектор. Хотя не только в этом причина столь бурного прироста депозитного портфеля. В связи с повышенными военными рисками, многие украинцы опасаются хранить наличные "под матрацем" и часто размещают их на банковском счету. Пусть даже на короткий срок. Кроме того, банки за 2022 год увеличили депозитные ставки почти вдвое. И хотя доходность вкладов не перекрывает инфляцию, она все равно частично позволяет компенсировать обесценение гривневых сбережений.
Длинные депозиты у населения не в почете
Депозитный портфель банков можно анализировать с нескольких сторон. Например, в разрезе валют результаты такие: средства физлиц в гривне в 2022 году выросли почти на 30%, в иностранной валюте – на 26%. Для сравнения, в 2021 году средства населения в гривне увеличились на 15%, а в инвалюте – сократились на 5,3%.
Если исходить из критерия срочности, то традиционные депозиты (на месяц, три, полгода, год и т.д.) за 2022 год выросли на 4%, в то время как сумма средств до востребования (т.н. гибкие депозиты с возможностью снятия в любой момент) – на 47%. Доля срочных депозитов в общем объеме средств физлиц по итогам 2022 года составила 65%, средств до востребования – 35% соответственно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Активнее всего наращивали депозитную базу Приватбанк и Ощадбанк. Эти два банка к 1 января 2023 года сконцентрировали порядка 54% всех средств физлиц. Национальный банк в своем обзоре банковского сектора за февраль 2023 года объяснил, что эти банки "пылесосят" деньги населения благодаря зарплатным проектам и высокой концентрации социальных выплат (военнослужащим, временным переселенцам и т.д.).
Также НБУ указывает на то, что повышение ставок по гривневым депозитам стало катализатором прироста срочных средств в гривне – до 2,6% за 4 квартал 2022 года. Подавляющее большинство новых гривневых вкладов клиенты-физлица открывают на срок от одного до шести месяцев.
Что касается роста валютных вкладов, то эта тенденция напрямую связана с валютными послаблениями. Напомним, Нацбанк в июле 2022 года разрешил физлицам покупать безналичную иностранную валюту по коммерческому (карточному) курсу с ее последующим размещением на нерасторгаемом депозите сроком минимум на 3 месяца. А в октябре НБУ дал возможность населению приобретать инвалюту по официальному курсу (36,6 грн/долл.) при условии ее размещения на депозите на срок от 6 месяцев. В итоге, сумма срочных вкладов физлиц в иностранной валюте только за 4 квартал 2022 года увеличилась на 20,8%.
Ставки по вкладам так и не догнали инфляцию
В течение 2022 года средневзвешенная доходность гривневых депозитов физлиц в банках выросла на 4,3 п.п. до 12,7%. Сильнее всего банки повышали ставки по трехмесячным депозитам (на 4,6 п.п.) и по депозитам на 12 месяцев (на 4,5 п.п.). Наилучшие ставки банки предлагают по вкладам на год – в среднем 13,3 % (см. инфографику). Доходность по депозитам на 3-9 месяцев отстает от годовой доходности приблизительно на 0,7-1,5 п.п.
Само собой, условия сильно отличаются от банка к банку. Некоторые финучреждения до сих пор предлагают частным клиентам по вкладам максимум 7-8% годовых. А есть банки, которые готовы платить по депозитам и все 18-20% годовых (c учетом дополнительных бонусов – за пролонгацию, внесение крупной суммы на счет и т.д.).
Вот для примера доходность гривневых вкладов физлиц в некоторых банках на 20 февраля 2023 года (ставки приведены для 12-месячных депозитов без права досрочного снятия средств):
- Приватбанк – 9%
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Ощадбанк – 11,5%
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Райффайзен банк – 8,5%
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ОТП Банк – 11%
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Банк "Кредит Днепр" – 17%
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Конкорд – 16%
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Акордбанк – 17%
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Unex Bank – 18%
С валютными депозитами ситуация для вкладчиков не такая радужная. Ставки находятся на минимальном уровне. Годовой вклад в долларах приносит в среднем 0,8-0,9%, в евро – 0,2-0,3%. Опять же, не все банки предлагают такую скудную доходность. Но большинство крупных и надежных финучреждений и вовсе опустили ставки до минимального уровня около 0,1% годовых.
Вот для примера доходность долларовых вкладов физлиц в некоторых банках на 20 февраля 2023 года (ставки приведены для 12-месячных депозитов без права досрочного снятия средств):
- Укргазбанк – 0,4%
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Креди Агриколь – 0,01%
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ПУМБ – 1,2%
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Банк "Глобус" – 1,5%
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Идея Банк – 0,3%
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Индустриалбанк – 1,8%
Впрочем, мотивацией для оформления валютных вкладов, как уже было сказано выше, сейчас является не стремление заработать, а скорее сохранить свои сбережения в принципе (от физического уничтожения) и возможность с помощью депозита перевести гривну в иностранную валюту. Это, к слову, подтверждается тем фактом, что в январе 2023 года клиенты банков продолжали наращивать суммы на валютных счетах.
Депозиты на 7 дней и доступ к деньгам в любой момент
Тенденция роста депозитных портфелей банков сохранится и в 2023 году. Но не такими темпами, как в 2022 году. По прогнозам опрошенных delo.ua аналитиков, прирост средств населения в гривне замедлится до 14-16%, в иностранной валюте – до 10%.
Социальные выплаты будут одним из основных источников для формирования остатков на банковских счетах. Помимо этого, прирост средств будут подогревать трудовые мигранты, которые переводят деньги из-за рубежа родственникам или размещают их на своих счетах в украинских банках. В частности, НБУ прогнозирует, что поступления от трудовых мигрантов в Украину в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырастут с 13 до 16 млрд долл.
При этом банки будут стимулировать клиентов к размещению средств именно на депозитных (срочных), а не на текущих счетах. Это связано с тем, что НБУ еще в декабре 2022 года повысил для банков нормативы обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и в иностранной валюте на 5 п.п. Глава Нацбанка Андрей Пышный аргументировал этот шаг необходимостью "…усиления монетарной трансмиссии". То есть, банкам будет невыгодно держать много денег на текущих счетах.
Вопрос лишь в том, как убедить клиентов оставлять свои сбережения на депозитах? Очевидно, условия вкладов должны стать более гибкими. Вдобавок появится еще больше программ с возможностью открыть депозит на 7-14-28 дней с автопролонгацией.
Сезон больших процентов на исходе
А вот депозитные ставки в 2023 году вряд ли продолжат свой бодрый рост. "С учетом замедления темпов инфляции и сохранения учетной ставки НБУ на нынешнем уровне (25%), особого роста депозитных ставок в гривне ждать не стоит", – считает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Скорее всего, своеобразной психологической чертой для отсечения ставок по гривневым вкладам так и останется отметка в 20% годовых. А средняя по рынку доходность депозитов может подрасти до 16% за счет того, что те банки, которые еще не подняли ставки, сделают это в 2023 году.
Роста доходности валютных вкладов точно не будет. Для банков депозиты в иностранной валюте все больше становятся своеобразным чемоданом без ручки: выгоды от них особой нет, но и отказаться от таких продуктов полностью невозможно.
Впрочем, вряд ли банки станут повально снижать ставки по валютным вкладам в "ноль". Особенно на фоне того, что среди населения сохраняется интерес к депозитам под покупку долларов и евро. Так что, свои 0,5-1% годовых по валютным вкладам клиенты точно получат.