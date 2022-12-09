Банки двигают депозитные ставки вверх. Что их к этому побудило и повлияет ли это на объем депозитных портфелей

В период со второй половины ноября до начала декабря некоторые крупные банки в Украине приняли решение о повышении ставок по депозитам. Среди них – и государственный Приватбанк, который держался до последнего, но все же сделал вклады более привлекательными на 2,5-3%. С 1 декабря вклады в этом финучреждении на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 9% годовых дохода, срок от 6 месяцев – 8% годовых, "короткие" трехмесячные депозиты – 7% годовых.

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Вместе с тем, наиболее выгодные условия "Приват" предлагает клиентам, которые разместят средства на вклады сроком 18 и 24 месяцев – по ним ставка дохода составит 14% годовых. Также самую высокую процентную ставку 14% годовых Приватбанк установил по вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через банк от государства целевые выплаты.

Чем более привлекательны вклады – тем больше кредитов

Пресссекретарь Приватбанка Олег Серга в комментарии delo.ua объяснил решение о пересмотре ставок следующим образом.

"Мы сделали это сугубо из ориентира на рыночную ситуацию. У нас сейчас самый "живой" портфель, мы предоставляем кредиты. Чтобы оформлять кредиты на нормальных условиях, нужно иметь и соответствующие депозитные ставки, которые учитывают интересы клиентов, а мы, в свою очередь, получаем возможность кредитовать других. За ноябрь мы выдали малому бизнесу 2 млрд грн", – говорит он.

Но возникает логичный вопрос. Еще в июне НБУ стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%, что автоматически привело к повышению доходности депозитных сертификатов до 23% (проще говоря, это ставка по депозитам, которые держат финучреждения в НБУ). Если доходность этого инструмента настолько велика, то какой резон банкам заниматься кредитованием, а значит – и увеличением привлекательности депозитов?

Ответ частично кроется в том же удорожании рефинансирования НБУ. После поднятия учетной ставки стоимость кредитов рефинансирования, которые Нацбанк выдает банкам, выросла с 12% до 27%. Поэтому финучреждения и стараются как можно быстрее расплатиться с Нацбанком, переориентируясь на заимствование у клиентов, что в конечном счете стоит банку втрое дешевле.

Рыночный механизм или "звонок сверху"?

По идее, как считают некоторые опрошенные редакцией эксперты, речь идет на самом деле не о "рыночной ситуации". Поскольку Приватбанк – государственное финучреждение, то его побуждали к повышению ставок Минфин и Нацбанк.

"Я подозреваю, что это был "звонок сверху". На банк нажали, чтобы он поднял ставки. С одной стороны, он и так прекрасно жил и живет за счет депозитных сертификатов и ОВГЗ. С другой стороны, люди все равно не получали дохода от депозитов, учитывая инфляцию, которая по оценкам НБУ в 2022 году составит 30%", – пояснил в комментарии delo.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Во-вторых, повышение ставок Приватбанком могло быть мотивировано тем, чтобы предотвратить отток денег из финучреждения. Дело в том, что Приват – крупнейший депозитный банк страны. По состоянию на 1 ноября 2022 г. в нем было сконцентрировано около 35% вкладов населения. При этом другие государственные банки – Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк – подняли ставки еще несколько месяцев назад. В этих банках депозит можно разместить под 12–14% годовых в среднем.

"За прошлый месяц (ноябрь – ред.) уже есть те или иные приросты по депозитам в каждом из банков. Или в гривне, или в валюте. Что же касается "Привата", то не стоит думать, что произошел настоящий прирост. Те 14 % касаются только депозитов от 18 месяцев, которыми пользуются крайне редко. Согласно статистике того же НБУ срок среднего депозита составляет 3-6 месяцев", – добавляет Невмержицкий.

Иными словами, поднять ставку до 14% для депозитов на 18-24 месяца – это то же, что поднять ее до 20% на депозиты сроком на 10 лет. Все равно большая часть вкладчиков не решается в условиях войны держать деньги в банках длительное время. А если посмотреть на наиболее популярные депозиты на 3-6 месяцев, то их доходность находится где-то в пределах 9-11% годовых.

Это говорит о том, что у большинства отечественных и иностранных финучреждений (прежде всего речь о системно важных банках) большой запас ликвидности. Достаточно ликвидности прежде всего госбанкам, которые в большинстве своем сейчас обслуживают счета военных. Поэтому у них нет острой необходимости привлекать дополнительные ресурсы, поэтому они и не будут повышать доходность депозитов.

Доходность растет, но украинцы в банки не спешат

Бывший Альфа-Банк, с 1 декабря сменивший название на Сенс Банк, тоже поднял ставки по депозитам (на 1 п.п.), и превзошел таким образом даже Приватбанк. Сенс Банк на сегодняшний день предлагает по гривневым вкладам сроком 9-12 месяцев 17% годовых. По депозитам на 6 месяцев ставка составляет 16% годовых, а по трехмесячным депозитам – 15%.

Если говорить о наиболее востребованных депозитах сроком на 3 месяца, то ПриватБанк предлагает клиентам 7% и это далеко на лучшую доходность среди конкурентов. Тот же Сенс Банк дает 15% годовых, ПУМБ и банк "Южный" – по 12% годовых. "ОТП Банк" – 8% годовых.

Впрочем, как справедливо отмечает председатель совета НБУ Богдан Данилишин, повышение депозитных ставок почти не коррелирует с поведением вкладчиков. Потому что реальный прирост депозитных портфелей наблюдается лишь по части вкладов к вопросу. Они выросли с момента повышения ставки НБУ на 47%, что преимущественно обусловлено значительными выплатами денежного довольствия военным, которые держат свои деньги на банковских счетах.

"Рынок депозитов играет малозаметную роль в потребительских настроениях украинцев. Депозиты населения составляют лишь около 20% их довоенных годовых потребительских расходов. Причина такой ситуации – низкий уровень доходов и сбережений населения, высокий уровень безработицы и недоверие к банковской системе", – объясняет Данилишин.

Поэтому даже если бы крупные банки вместе с Приватбанком подняли сейчас ставки по депозитам сразу на 5-7%, это вряд ли повлекло бы очередь из желающих возложить свои деньги на депозит.