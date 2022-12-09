Банки рухають депозитні ставки вгору. Що їх до того спонукало і чи вплине це на обсяг депозитних портфелів

У період з другої половини листопада та до початку грудня деякі великі банки в Україні прийняли рішення про підвищення ставок по депозитах. Серед них – і державний Приватбанк, який тримався до останнього, але все ж таки зробив вклади привабливішими на 2,5-3%. З 1 грудня вклади у цій фінустанові на строк від 10 до 12 місяців приноситимуть 9% річних доходу, на строк від 6 місяців - 8% річних, "короткі" трьохмісячні депозити – 7% річних.

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Разом з тим найбільш вигідні умови "Приват" пропонує клієнтам, які розмістять кошти на вклади терміном 18 та 24 місяців – по них ставка доходу складе 14% річних. Так само найвищу процентну ставку 14% річних Приватбанк встановив по вкладах "Слава Героям" для військовослужбовців, що отримують через банк від держави цільові виплати.

Чим більш привабливі вклади – тим більше кредитів

Прессекретар Приватбанку Олег Серга у коментарі delo.ua пояснив рішення про перегляд ставок так.

"Ми зробили це суто з орієнтиру на ринкову ситуацію. У нас зараз найбільший "живий" портфель, ми надаємо кредити. Щоб оформлювати кредити на нормальних умовах, потрібно мати і відповідні депозитні ставки, які враховують інтереси клієнтів, а ми, у свою чергу, отримуємо можливість кредитувати інших. За листопад ми видали малому бізнесу 2 млрд грн" – говорить він.

Але виникає логічне запитання. Ще у червні НБУ стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%, що автоматично призвело до підвищення дохідності депозитних сертифікатів до 23% (простіше кажучи, це ставка по депозитах, які фінустанови тримають в НБУ). Якщо дохідність цього інструменту настільки велика, то який резон банкам займатися кредитуванням, а відтак – і збільшенням привабливості депозитів?

Відповідь частково криється у тому ж здорожчання рефінансування НБУ. Після підняття облікової ставки, вартість кредитів рефінансування, які Нацбанк видає банкам, зросла з 12% до 27%. Тому фінустанови і намагаються якнайшвидше розплатитися з Нацбанком, переорієнтовуючись на запозичення у клієнтів, що в кінцевому підсумку коштує банку втричі дешевше.

Ринковий механізм чи "дзвінок зверху"?

Вірогідно, як вважають деякі опитані редакцією експерти, йдеться насправді не про "ринкову ситуацію". Оскільки Приватбанк – фінустанова державна, то його спонукали до підвищення ставок Мінфін і Нацбанк.

"Я підозрюю, що це був “дзвінок зверху”. На банк натиснули, аби він підняв ставки. З одного боку, він і так чудово жив і живе коштом депозитних сертифікатів і ОВДП. З іншого боку, люди все одно не отримували доходу від депозитів з огляду на інфляцію, яка за оцінками НБУ у 2022 році складе 30%", – пояснив у коментарі delo.ua фінансовий експерт Василь Невмержицький.

По-друге, підвищення ставок Приватбанком могло бути мотивоване тим, щоб попередити відтік грошей з фінустанови. Справа у тому, що “Приват” – найбільший депозитний банк країни. Станом на 1 листопада 2022 року в ньому було сконцентровано близько 35% вкладів населення. При цьому, інші державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк – підняли ставки ще кілька місяців тому. У цих банках депозит можна розмістити під 12-14% річних в середньому.

"За минулий місяць (листопад – ред.) вже є ті чи інші прирости по депозитах у кожному з банків. Чи в гривні, чи в валюті. Що ж стосується "Привату", то не варто думати, що відбувся справжній приріст. Ті 14% стосуються тільки депозитів від 18 місяців, якими користуються вкрай рідко. Згідно зі статистикою того ж НБУ, строк середнього депозиту складає 3-6 місяців", – додає Невмержицький.

Інакше кажучи, підняти ставку до 14% для депозитів на 18-24 місяці – це те ж саме, що підняти її до 20% на депозити строком на 10 років. Все одно більша частина вкладників не наважується в умовах війни тримати гроші в банках тривалий час. А якщо подивитись на найбільш популярні депозити на 3-6 місяців, то їх дохідність знаходиться десь в межах 9-11% річних.

Це говорить про те, що у більшості вітчизняних і іноземних фінустанов (передусім мова про системно важливі банки) великий запас ліквідності. Вистачає ліквідності передовсім держбанкам, які здебільшого зараз обслуговують рахунки військових. Тому в них немає гострої необхідності залучати додаткові ресурси, а відтак вони і не підвищуватимуть дохідність депозитів.

Дохідність зростає, але українці в банки не поспішають

Колишній Альфа-Банк, який з 1 грудня змінив назву на Сенс Банк, теж підняв ставки по депозитах (на 1 в.п.), і перевершив таким чином навіть Приватбанк. Сенс Банк на сьогоднішній день пропонує за гривневими вкладами строком 9-12 місяців 17% річних. По депозитах на 6 місяців ставка складає 16% річних, а по трьохмісячних депозитах – 15%.

Якщо говорити про найбільш затребувані депозити строком на 3 місяці, то Приватбанк пропонує клієнтам 7% і це далеко на найкраща дохідність серед конкурентів. Той самий Сенс Банк дає 15% річних, ПУМБ і банк “Південний” – по 12% річних. "ОТП Банк" – 8% річних.

Втім, як справедливо зауважує голова ради НБУ Богдан Данилишин, підвищення депозитних ставок майже не корелює з поведінкою вкладників. Тому що реальний приріст депозитних портфелів спостерігається лише в частині вкладів до запитання. Вони зросли з моменту підвищення ставки НБУ на 47%, що переважно зумовлено значними виплатами грошового забезпечення військовим, які тримають свої гроші на банківських рахунках.

"Ринок депозитів відіграє малопомітну роль у споживчих настроях українців. Депозити населення становлять лише близько 20% їх довоєнних річних споживчих витрат. Причина такої ситуації – низький рівень доходів і заощаджень населення, високий рівень безробіття та недовіра до банківської системи", – пояснює ситуацію Данилишин.

Тому, навіть якби великі банки разом із Приватбанком підняли зараз ставки по депозитах відразу на 5-7%, це навряд чи спричинило б чергу з бажаючих покласти свої гроші на депозит.