Сколько украинские банки заработали за январь 2023 года

В Украине за январь 2023 года платежеспособные банки получили 14,7 млрд грн чистой прибыли, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – 7,1 млрд грн.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Доходы банков выросли на 55% по сравнению с результатом января 2022 года и составили 38,7 млрд грн, расходы – на 35% до 24,0 млрд грн.

Процентные доходы составили 23,765 млрд грн, комиссионные – 8,307 млрд грн. Результат от переоценки и от операций купли-продажи платежеспособных банков достиг 5,932 млрд грн.

Относительно расходов процентные расходы за январь составили 7,245 млрд грн, комиссионные расходы — 3,895 млрд грн. В резервы платежеспособные банки за январь отчислили 2,488 млрд. грн.

Также известно, что в Украине за весь 2022 год платежеспособные банки получили 24,7 млрд. грн. чистой прибыли против 77,4 млрд. грн. в 2021 году. Рентабельность капитала сектора составила 10,9%, в то время как в предыдущем году показатель достиг 35,1%.

Напомним, банкиры назвали свои две основные проблемы в 2022 году: падение спроса на кредиты из-за сокращения платежеспособности бизнеса и ощутимый рост в банках объемов неработающих кредитов (NPL). Как банки решали эти вопросы и как война в целом повлияла на кредитование читайте в материале Delo.ua.

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