НБУ жестко взялся за ликвидность банков. Почему вскоре украинцам следует ожидать повышения ставок по депозитам

Правление Нацбанка 26 января заявило о продолжении курса по связыванию ликвидности банков, чтобы пригасить ее профицит. Проще говоря, в учреждениях накопился огромный объем средств, поэтому им невыгодно повышать ставки по депозитам и привлекать больше клиентов для выполнения своей прямой банковской функции. В НБУ еще в прошлом году решили такую тенденцию упразднить.

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В четверг Нацбанк сообщил, что дополнительно повысил требования к обязательным резервам, как и анонсировалось в декабре. Так, с 11 февраля – на 5 п.п. увеличиваются нормативы формирования банками резервов по средствам по требованию и средствам на текущих счетах юр- и физлиц.

"Также повышаются нормативы по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций. В частности, с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте", – сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Заодно глава регулятора анонсировал, что дополнительно с 11 марта будут повышены на 10 п.п. нормативы резервов по средствам по требованию и – на текущих счетах физлиц как в гривне, так и в инвалютах. Однако на эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ.

Справка: бенчмарк-ОВГЗ – это ценные бумаги, которые банк может приобрести у министерства финансов, закрывая, во-первых, повышенные нормы резервирования регулятора, во-вторых, финансируя госбюджет, в-третьих, получая прибыль.

"Национальный банк ожидает, что эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе. Это, со своей стороны, будет побуждать банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и, соответственно, будет способствовать повышению ставок по гривневым активам и росту доли срочных депозитов", – добавил Пышный.

Банки прежде всего насобирали средства благодаря депозитным сертификатам, ссужая деньги самому Нацбанку на очень выгодных условиях. Процент по депсертификатам напрямую зависит от учетной ставки, которая сейчас составляет 25%, а по депозитным сертификатам в НБУ банки получают 23% (25% минус 2%). Выгода очевидна.

Поэтому в НБУ и пытаются создать для банков такую ситуацию, которая заставила бы их сокращать объемы средств на депсертификатах, вкладывая их в бенчмарк-ОВГЗ. В любом случае уже сейчас можно констатировать гораздо более тесное сотрудничество НБУ с Минфином, чем это было при председательстве предыдущего руководителя регулятора Кирилла Шевченко.

Вместе с тем, правление регулятора заявило об отказе снижать учетную ставку. Иными словами, одной рукой Нацбанк создает для банков отличные условия для наращивания ликвидности, а другой – эту ликвидность связывает, поднимая для учреждений нормы резервирования. Впрочем, результаты такой связки в НБУ фиксируют уже сейчас.

Параллельно в НБУ ожидают, что связывание ликвидности будет побуждать банки вкладываться в ОВГЗ, что сократило бы эмиссионное финансирование госбюджета Нацбанком и увеличило его покрытие ресурсами с рынка. По оценкам НБУ, включение ОВГЗ-бенчмарков в покрытие обязательных резервов позволит Минфину привлечь не менее 50 млрд грн.

"Для нас приоритетом остается развитие внутреннего долгового рынка и вопросы мониторинга профицита ликвидности в банковской системе. Наша общая с Минфином инициатива, которая, в частности, предусмотрена и в программе с МВФ, по покрытию обязательных резервов и их части на средства бенчмарк-ОВГЗ успешно заработала ", – констатирует замглавы НБУ Юрий Гелетий.

В Украине, по его словам, прослеживается значительное оживление на внутреннем рынке и существенная переподписка на первом крупном аукционе (он состоялся в первой половине январе) относительно размещения первого бенчмарк-бонда, когда Минфину удалось привлечь 19 млрд грн. А спрос на бумаги составил более 40 млрд грн.

"Начиная с октября-ноября, мы видим рост ставок по целому ряду инструментов, предлагаемых министерством финансов", – отметил Гелетий.

Глава НБУ добавил, что в регуляторе видят рост вкладов до вопроса и остатков на текущих счетах. Следовательно, из-за роста инфляции клиенты учреждений не получат достаточной финансовой отдачи. От себя добавим, что происходит это благодаря военнослужащим, которые получают относительно большие зарплаты. Пышный напомнил, что у НБУ над улучшением условий по депозитам работает.

Другой его заместитель Сергей Николайчук на вопрос от delo.ua по связыванию ликвидности банков в декабре добавил, что в течение последнего месяца структура депозитов населения по меньшей мере прекратила ухудшаться и зафиксировалась.

"При этом мы видели продолжение увеличения банками процентных ставок по срочным депозитам. И больше всего они увеличивались как раз у частных банков. И те решения, которые мы приняли сегодня, по нашему мнению, должны усилить давление и увеличение привлекательности именно срочных депозитов по сравнению со средствами к вопросу ", – резюмировал Николайчук.

Напоследок заметим, что в действительности со связыванием ликвидности, конечно, легче всего справятся крупные банки. Мелкие же будут вынуждены быстрее поднимать ставки по депозитам, а затем – переживать дополнительные убытки.