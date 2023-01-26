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НБУ жестко взялся за ликвидность банков. Почему вскоре украинцам следует ожидать повышения ставок по депозитам
Категория
Банки
Дата публикации

НБУ жестко взялся за ликвидность банков. Почему вскоре украинцам следует ожидать повышения ставок по депозитам

  • Максим Беркаль
    Максим Беркаль

    Кореспондент раздела "Финансы"

Правление Нацбанка 26 января заявило о продолжении курса по связыванию ликвидности банков, чтобы пригасить ее профицит. Проще говоря, в учреждениях накопился огромный объем средств, поэтому им невыгодно повышать ставки по депозитам и привлекать больше клиентов для выполнения своей прямой банковской функции. В НБУ еще в прошлом году решили такую тенденцию упразднить.

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В четверг Нацбанк сообщил, что дополнительно повысил требования к обязательным резервам, как и анонсировалось в декабре. Так, с 11 февраля – на 5 п.п. увеличиваются нормативы формирования банками резервов по средствам по требованию и средствам на текущих счетах юр- и физлиц.

"Также повышаются нормативы по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций. В частности, с 5% до 10%  в национальной валюте и с 15% до 20%  в иностранной валюте", – сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Заодно глава регулятора анонсировал, что дополнительно с 11 марта будут повышены на 10 п.п. нормативы резервов по средствам по требованию и – на текущих счетах физлиц как в гривне, так и в инвалютах. Однако на эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ.

Справка: бенчмарк-ОВГЗ – это ценные бумаги, которые банк может приобрести у министерства финансов, закрывая, во-первых, повышенные нормы резервирования регулятора, во-вторых, финансируя госбюджет, в-третьих, получая прибыль.

"Национальный банк ожидает, что эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе. Это, со своей стороны, будет побуждать банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и, соответственно, будет способствовать повышению ставок по гривневым активам и росту доли срочных депозитов",  добавил Пышный.

Банки прежде всего насобирали средства благодаря депозитным сертификатам, ссужая деньги самому Нацбанку на очень выгодных условиях. Процент по депсертификатам напрямую зависит от учетной ставки, которая сейчас составляет 25%, а по депозитным сертификатам в НБУ банки получают 23% (25% минус 2%). Выгода очевидна.

Поэтому в НБУ и пытаются создать для банков такую ситуацию, которая заставила бы их сокращать объемы средств на депсертификатах, вкладывая их в бенчмарк-ОВГЗ. В любом случае уже сейчас можно констатировать гораздо более тесное сотрудничество НБУ с Минфином, чем это было при председательстве предыдущего руководителя регулятора Кирилла Шевченко.

Вместе с тем, правление регулятора заявило об отказе снижать учетную ставку. Иными словами, одной рукой Нацбанк создает для банков отличные условия для наращивания ликвидности, а другой – эту ликвидность связывает, поднимая для учреждений нормы резервирования. Впрочем, результаты такой связки в НБУ фиксируют уже сейчас.

Параллельно в НБУ ожидают, что связывание ликвидности будет побуждать банки вкладываться в ОВГЗ, что сократило бы эмиссионное финансирование госбюджета Нацбанком и увеличило его покрытие ресурсами с рынка. По оценкам НБУ, включение ОВГЗ-бенчмарков в покрытие обязательных резервов позволит Минфину привлечь не менее 50 млрд грн.

"Для нас приоритетом остается развитие внутреннего долгового рынка и вопросы мониторинга профицита ликвидности в банковской системе. Наша общая с Минфином инициатива, которая, в частности, предусмотрена и в программе с МВФ, по покрытию обязательных резервов и их части на средства бенчмарк-ОВГЗ успешно заработала ", – констатирует замглавы НБУ Юрий Гелетий.

В Украине, по его словам, прослеживается значительное оживление на внутреннем рынке и существенная переподписка на первом крупном аукционе (он состоялся в первой половине январе) относительно размещения первого бенчмарк-бонда, когда Минфину удалось привлечь 19 млрд грн. А спрос на бумаги составил более 40 млрд грн.

"Начиная с октября-ноября, мы видим рост ставок по целому ряду инструментов, предлагаемых министерством финансов", – отметил Гелетий.

Глава НБУ добавил, что в регуляторе видят рост вкладов до вопроса и остатков на текущих счетах. Следовательно, из-за роста инфляции клиенты учреждений не получат достаточной финансовой отдачи. От себя добавим, что происходит это благодаря военнослужащим, которые получают относительно большие зарплаты. Пышный напомнил, что у НБУ над улучшением условий по депозитам работает.

Другой его заместитель Сергей Николайчук на вопрос от delo.ua по связыванию ликвидности банков в декабре добавил, что в течение последнего месяца структура депозитов населения по меньшей мере прекратила ухудшаться и зафиксировалась.

"При этом мы видели продолжение увеличения банками процентных ставок по срочным депозитам. И больше всего они увеличивались как раз у частных банков. И те решения, которые мы приняли сегодня, по нашему мнению, должны усилить давление и увеличение привлекательности именно срочных депозитов по сравнению со средствами к вопросу ", – резюмировал Николайчук.

Напоследок заметим, что в действительности со связыванием ликвидности, конечно, легче всего справятся крупные банки. Мелкие же будут вынуждены быстрее поднимать ставки по депозитам, а затем – переживать дополнительные убытки.