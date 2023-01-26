НБУ жорстко взявся за ліквідність банків. Чому незабаром українцям варто чекати підвищення ставок по депозитах

Правління Нацбанку 26 січня заявило про продовження курсу зі зв’язування ліквідності банків, аби пригасити її профіцит. Простіше кажучи, в установах назбирався величезний обсяг коштів, тому їм невигідно підвищувати ставки по депозитах і залучати більше клієнтів, аби виконувати свою пряму банківську функцію. В НБУ ще минулого року вирішили покласти такій тенденції край.

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У четвер Нацбанк повідомив, що додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів, як і анонсувалося в грудні. Так, з 11 лютого – на 5 в.п. збільшуються нормативи формування банками резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юр- та фізосіб.

"Також підвищуються нормативи за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій. Зокрема, з 5% до 10% – у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті", – повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Заразом очільник регулятора анонсував, що додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 в.п. нормативи резервів за коштами на вимогу та – на поточних рахунках фізосіб як в гривні, так і в інвалютах. Проте на цю частину резервів не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.

Довідково: бенчмарк-ОВДП – це цінні папери, які банк може придбати у міністерства фінансів, закриваючи, по-перше, підвищені норми резервування регулятора, по-друге, фінансуючи держбюджет, по-третє, отримуючи прибуток.

"Національний банк очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системи. Це, зі свого боку, спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників і відповідно сприятиме підвищенню ставок за гривневими активами та зростанню частки строкових депозитів", – додав Пишний.

Банки передовсім назбирали кошти завдяки депозитним сертифікатам, позичаючи гроші самому Нацбанку на дуже вигідних умовах. Відсоток по дипсертифікатах прямо залежить від облікової ставки, яка наразі складає 25%, а відтак за депозитними сертифікатами в НБУ банки отримують 23% (25% мінус 2%). Вигода очевидна.

Тому в НБУ і намагаються створити для банків таку ситуацію, яка б примусила їх скорочувати обсяги коштів на дипсертифікатах, вкладаючи їх у бенчмарк-ОВДП. У будь-якому разі вже зараз можна констатувати набагато тіснішу співпрацю НБУ з Мінфіном, аніж це було при головуванні попереднього очільника регулятора Кирила Шевченка.

Разом з тим правління регулятора заявило про відмову знижувати облікову ставку. Інакше кажучи, однією рукою Нацбанк створює для банків чудові умови для нарощення ліквідності, а іншою – цю ліквідність зв’язує, піднімаючи для установ норми резервування. Втім, результати такого зв’язування в НБУ фіксують вже зараз.

Паралельно в НБУ очікують, що зв’язування ліквідності спонукатиме банки вкладатись в ОВДП, що скоротило б емісійне фінансування держбюджету Нацбанком і збільшило б його покриття ресурсами з ринку. За оцінками НБУ, включення ОВДП-бенчмарків в покриття обов'язкових резервів дозволить Мінфіну залучити щонайменше 50 млрд грн.

"Для нас пріоритетом лишається розвиток внутрішнього боргового ринку і питання моніторингу профіциту ліквідності у банківській системі. Наша спільна з Мінфіном ініціатива, яка, зокрема, передбачена і в програмі з МВФ, щодо покриття обов’язкових резервів і їх частини коштом бенчмарк-ОВДП успішно запрацювала", – констатує заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

В Україні, за його словами, прослідковується значне пожвавлення на внутрішньому ринку і суттєва перепідписка на першому великому аукціоні (він відбувся і першій половині січня) щодо розміщення першого бенчмарк-бонду, коли Мінфіну вдалося залучити 19 млрд грн. А попит на папери становив понад 40 млрд грн.

"Починаючи з жовтня-листопада, ми бачимо, зростання ставок за цілою низкою інструментів, що пропонуються міністерством фінансів", – зауважив Гелетій.

Голова НБУ додав, що в регуляторі бачать зростання вкладів до запитання і залишків на поточних рахунках. А відтак через зростання інфляції клієнти установ не отримають достатньої фінансової віддачі. Від себе додамо, що стається це завдяки військовослужбовцям, які отримують наразі відносно великі зарплати. Пишний нагадав, що в НБУ над покращенням умов по депозитах працює.

Інший його заступник Сергій Ніколайчук на запитання від delo.ua стосовно зв’язування ліквідності банків у грудні додав, що протягом останнього місяця структура депозитів населення щонайменше припинила погіршуватися і зафіксувалася.

"При цьому ми бачили продовження збільшення банками процентних ставок за строковими депозитами. І найбільше вони збільшувались якраз у приватних банків. І ті рішення, які ми прийняли сьогодні, на нашу думку, мають посилити тиск і збільшення привабливості саме строкових депозитів порівняно з коштами до запитання", – резюмував Ніколайчук.

Наостанок зауважимо, що у дійсності зі зв’язуванням ліквідності, звісно, найлегше справляться крупні банки. Дрібні ж будуть вимушені швидше піднімати ставки по депозитах, а відтак – переживати додаткові збитки.