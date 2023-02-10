Сколько заработали украинские банки за 2022 год

В Украине за 2022 год платежеспособные банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн в 2021 году. Рентабельность капитала сектора составила 10,9%, в то время как в предыдущем году показатель достиг 35,1%.

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Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба НБУ.

"Главным фактором снижения доходности стал существенный рост отчислений в резервы под понесенный и ожидаемый ущерб в результате войны. Так, отчисление в резервы под кредиты за год составило 107,1 млрд грн, еще 11,7 млрд грн было сформировано под другие активы и риски", – объяснил регулятор.

В то же время, чистый процентный доход вырос на 29% по сравнению с показателями 2021 года. Это связано с существенным притоком ликвидности в банковский сектор и ее размещения в активы с более чем в 2021 году доходностью.

В первые месяцы после полномасштабного вторжения комиссионные доходы украинских банков резко снизились, однако на протяжении второго полугодия показатель почти восстановился до 2021 года, но по итогам года он сократился на 14% в годовом исчислении.

В течение 2022 года операционные расходы банков составляли около половины чистого процентного и чистого комиссионного доходов. Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы выросла за год на 75%. Для примера: по итогам IV квартала этот показатель составил 41,9 млрд грн по сравнению с 25 млрд грн в IV квартале 2021 года.

В НБУ добавили, что на 01 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн. Пять наиболее прибыльных банков сформировали 89% всей прибыли

Напомним, банкиры назвали свои две основные проблемы в 2022 году: падение спроса на кредиты из-за сокращения платежеспособности бизнеса и ощутимый рост в банках объемов неработающих кредитов (NPL). Как банки решали эти вопросы и как война в целом повлияла на кредитование читайте в материале Delo.ua.

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