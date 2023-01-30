В Украине, несмотря на войну, начал расти спрос на ипотечные кредиты

В четвертом квартале 2022 года банки несколько улучшили оценки показателей кредитования. Респонденты опроса Национального банка отметили рост кредитного спроса со стороны бизнеса и впервые за 2022 год возобновление спроса населения на ипотечные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В октябре – декабре 2022 года интерес корпоративных заемщиков был наибольшим к гривневым, краткосрочным кредитам и со стороны МСП. В то же время спрос на долгосрочные и валютные кредиты дальше снижался. Высокие процентные ставки и отсутствие капитальных инвестиций по-прежнему сдерживали спрос на займы бизнеса. Большинство банков в четвертый раз подряд сообщили об усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных и валютных ссуд", - сообщает пресс-служба.

Негативные потребительские настроения сдерживали спрос населения на потребительские кредиты. В то же время впервые с начала 2022 года банки сообщили о возобновлении спроса населения на ипотечные кредиты, в том числе из-за более выгодных процентных ставок. Стандарты кредитования домохозяйств усилились четвёртый квартал подряд.

Участники опроса отметили значительный рост процентного, валютного и операционного риска в четвертом квартале 2022 года. В то же время риск ликвидности снизился впервые за четыре квартала.

"В следующие 12 месяцев респонденты ожидают умеренного улучшения динамики корпоративного кредитования и последующего сокращения розничного кредитного портфеля. Банки рассчитывают на рост фондирования в последующие 12 месяцев, прогнозируя приливы средств как со стороны населения, так и бизнеса", - говорится в сообщении.

Большинство финучреждений ожидают ухудшения качества кредитного портфеля, однако доля таких банков уменьшилась от прошлого опроса. В ближайшие три месяца банки ожидают усиления всех видов рисков, однако доля таких респондентов несколько уменьшилась.

Напомним, с 2022 года Фонд развития предпринимательства больше не выплачивает банкам компенсацию льготной ставки по правительственной программе "Доступная ипотека 7%", что связано с соответствующим решением Кабмина.

Вместе с этим количество сделок с недвижимостью за год сократилось втрое, а количество завершенных строек уменьшилось в 2 раза. Всего застройщики в 2022 году начали строительство 68 000 новых квартир.