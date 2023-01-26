Банки перестали отримувати від ФРП компенсації за пільговими ставками за "Доступною іпотекою 7%"

З 2022 року Фонд розвитку підприємництва (ФРП) більше не виплачує банкам компенсації пільгової ставки за урядовою програмо "Доступною іпотекою 7%", що пов'язано з відповідним рішенням Кабміну.

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Про це повідомили у ФРП, передає UBR.

З'ясувалося, що уряд вніс зміни до фінансування програми, у зв'язку з чим компенсацію відсотків фондом припинено. Згідно з рішенням Кабміну, супровід програми "Доступна іпотека 7%" та компенсація відсотків мала здійснюватися ФРП лише до 31 грудня 2022 року. Компенсацію відсотків до цього часу профінансували на 100%.

"Надання державної підтримки та супровід програми з 1 січня 2023 року здійснюється ПрАТ "Укрфінжитло", – уточнили в ФРП.

Зазначена Українська фінансова житлова компанія ("Укрфінжитло") восени 2021 року була об'єднана з колишньою Державною іпотечною установою, отримавши всі права і обов'язки за договорами, укладеними з ним.

Нагадаємо, банки через війну повністю зупинили іпотечне кредитування на початку повномасштабного вторгнення. Втім, з осені взяти кредит на купівлю житла стало простіше – з жовтня уряд перезапустив програму пільгової іпотеки.

Для отримання іпотечного кредиту кандидат повинен бути платоспроможними, старшим за 18 років та молодшим за 70 років на дату виконання зобов’язань за договором, мати площу житла менше за вищевказану, а також не бути під санкціями.

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