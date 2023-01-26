Банки перестали получать от ФРП компенсации по льготным ставкам по "Доступной ипотеке 7%"

С 2022 года Фонд развития предпринимательства (ФРП) больше не выплачивает банкам компенсации льготной ставки по правительственной программе "Доступной ипотекой 7%", что связано с соответствующим решением Кабмина.

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Об этом сообщили в ФРП, передает UBR .

Выяснилось, что правительство внесло изменения в финансирование программы, в связи с чем компенсация процентов фондом прекращена. Согласно решению Кабмина, сопровождение программы "Доступная ипотека 7%" и компенсация процентов должна осуществляться ФРП только до 31 декабря 2022 года. Компенсацию процентов к этому времени профинансировали на 100%.

"Предоставление государственной поддержки и сопровождение программы с 1 января 2023 года осуществляется ЧАО "Укрфинжилье", – уточнили в ФРП.

Указанная Украинская финансовая жилищная компания ("Укрфинжилло") осенью 2021 года была объединена с бывшим Государственным ипотечным учреждением, получив все права и обязанности по договорам, заключенным с ним.

Напомним, банки полностью остановили ипотечное кредитование в начале полномасштабного вторжения. Впрочем, с осени взять кредит на покупку жилья стало проще – с октября правительство перезапустило программу льготной ипотеки.

Для получения ипотечного кредита кандидат должен быть платежеспособным, старше 18 лет и младше 70 лет на дату выполнения обязательств по договору, иметь площадь жилья меньше вышеуказанной, а также не быть под санкциями.

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