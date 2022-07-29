Ощадбанк возобновил ипотечное кредитование

Государственный Ощадбанк обновил и с 29 июля возобновил программы ипотечного кредитования, сообщила пресс-служба финучреждения.

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Теперь клиентам банка доступны три программы выдачи кредитов для покупки жилья:

"Конечно, удобно" - можно приобрести в кредит недвижимость на вторичном рынке по ставке от 14,5%;

"Потребительский кредит под ипотеку" - кредит на покупку недвижимости на первичном рынке под залог вторичного жилья;

государственная программа "Доступная ипотека 7%" - дает возможность приобрести жилье в кредит по ставке 7%, доступная для граждан Украины, отвечающих требованиям программы.

Уточняется, что программа "Потребительский кредит под ипотеку" подойдет для тех, кто рассматривает варианты покупки жилья от застройщика, но предложенные им условия не устраивают. Также по ней можно взять кредит на собственные нужды, например, на ремонт в квартире, приобретение новой мебели и т.д.

"Максимальный срок пользования кредитом по обновленным ипотечным программам Ощада- 20 лет. Первый взнос составляет от 30% для клиентов, получающих заработную плату через Ощадбанк, и 40% для всех остальных клиентов ", - добавили в банке.

Напомним, по данным "OLX Недвижимость", средняя стоимость квадратного метра жилья в Украине за последние полгода выросла на вторичном рынке на 8%, а на первичном - на 11%.

Так, если в январе средние цены на вторичном рынке были на уровне 17643 грн/м², то в июле эта сумма составляет уже 19070 грн/м². В новостройках средняя стоимость квадратного метра сейчас обойдется в 25 464 грн., что на 2 500 грн. больше, чем в начале года до войны.

Самое же дорогое жилье сейчас в Киевской (34 740 грн/м²), Львовской (27 463 грн/м²), Винницкой (24 753 грн/м²) и Черновицкой (24 605 грн/м²) областях.