Цены на новостройки в Киеве вернулись к довоенному уровню — ЛУН

В столице Украине средняя стоимость квартиры в новостройке вернулась до довоенного уровня, при этом в некоторых городах, например, во Львове средняя цена за метр новостроек выросла на 90 долларов по сравнению с февральской.

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Об этом говорится в аналитическом материале ЛУН.

Эксперты объясняют, что восстановление рынка недвижимости в Киеве связано с двумя факторами. Во-первых, 83 объекта в столице возобновили деятельность, тогда как в мае это количество достигало только 57. А во-вторых, наблюдается неодинаковое поведение застройщиков по поводу собственной ценовой политики.

Уточняется, что к февральским ценам вернулись эконом- и комфорт-вариант, а вот бизнес-класс немного потерял в цене.

"График премиума "прыгает" из-за того, что в этом классе работа отделов продаж только начинает восстанавливаться и данных для анализа цен еще недостаточно", — объяснили эксперты.

Ожидаемо, в западных регионах Украины рынок недвижимости активизируется быстрее.

"Отдаленная от зон боевых действий западная часть страны демонстрирует возвращение к строительству более чем на 80-90% объектов. Так средняя цена за метр новостроек во Львове на сегодняшний день выросла на 90$ по сравнению с февральской", — резюмировали в ЛУН, отметив, что рост наблюдается по всем классам жилья.

Аналитики также проанализировали рынок недвижимости Одессы и области. Дело в том, что среди всех южных областей восстановления строительства наиболее динамично именно в этом регионе. При этом застройщики все еще пытаются найти оптимальную цену в нынешних реалиях, поэтому она может колебаться.

"Рынок новостроек сейчас однозначно на стороне потребителя и дальнейший поиск баланса между спросом и предложением продлится еще некоторое время. На практике это означает, что открылось окно возможностей специальных условий, акций или индивидуальных предложений от застройщиков для потенциальных инвесторов", - подытожил директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский.

Ранее сообщалось, что аренда в Киеве также демонстрирует восстановление. Однако, средняя цена на наиболее популярный вариант – однокомнатную квартиру, остается без изменений и составляет 8 000 грн в месяц. Эксперты прогнозируют первую волну роста цен на аренду квартир в Киеве с июля.