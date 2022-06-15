Ціни на новобудови у Києві повернулися до довоєнного рівня — ЛУН

У столиці України середня вартість квартири в новобудові повернулася до довоєнного рівня, при цьому в деяких містах, наприклад, у Львові середня ціна за метр новобудов зросла на 90 доларів, порівняно з лютневою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у аналітичному матеріалі ЛУН.

Експерти пояснюють, що відновлення ринку нерухомості у Києві пов'язане з двома факторами. По-перше, 83 об'єкти у столиці відновили діяльність, тоді як у травні ця кількість досягала лише 57. А по-друге, спостерігається неоднакова поведінка забудовників щодо власної цінової політики.

Уточнюється, що до лютневих цін повернулися економ- та комфорт-варіант, а ось бізнес-клас трохи втратив у ціні.

"Графік преміуму "стрибає" через те, що у цьому класі робота відділів продажу тільки починає відновлюватися і даних для аналізу цін ще недостатньо", - пояснили експерти.

Очікувано, в західних регіонах України ринок нерухомості активізується швидше.

"Віддалена від зон бойових дій західна частина країни демонструє повернення до будівництва більш ніж на 80-90% об'єктів. Так середня ціна за метр новобудов у Львові на сьогоднішній день зросла на 90$ в порівнянні з Лютневою", — резюмували в ЛУН, зазначивши, що зростання спостерігається по всіх класах житла.

Аналітики також проаналізували ринок нерухомості Одеси та області. Справа в тому, що серед усіх південних областей відновлення будівництва найдинамічніше саме в цьому регіоні. При цьому забудовники все ще намагаються знайти оптимальну ціну у нинішніх реаліях, тому вона може змінюватися.

"Ринок новобудов зараз однозначно на стороні споживача та подальший пошук балансу між попитом та пропозицією триватиме ще деякий час. На практиці це означає, що відкрилося вікно можливостей спеціальних умов, акцій або індивідуальних пропозицій від забудовників для потенційних інвесторів", - підсумував директор з маркетингу ЛУН Денис Судилковський.

Раніше повідомлялося, що оренда у Києві також демонструє відновлення. Проте, середня ціна на найбільш популярний варіант – однокімнатну квартиру, залишається без змін та становить 8 000 грн на місяць. Експерти прогнозують першу хвилю зростання цін на оренду квартир у Києві з липня.