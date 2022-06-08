Оренда квартир у Києві: скільки коштує зняти житло зараз і що буде з цінами далі

В середньому в порівнянні з періодом до 24 лютого ціни на оренду житла в столиці впали на 20-30%, більш дорогі квартири подешевшали ще більше (-50%). Але вже ближче до літа ринок нерухомості Києва запрацював — почали з'являтися пропозиції і попит. Про це, а також про нинішню ситуацію на ринку та про подальше зростання цін Delo.ua дізнався у брокерів, експертів та аналітиків ринку нерухомості.

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Незважаючи на поступове пожвавлення в сегменті оренди квартир, попит все ще не достатній для задоволення пропозиції. Оренда почне дорожчати не раніше липня , вважають експерти.

"Загалом місто оживає: люди повертаються до Києва, з'являється робота і в цілому відчувається пожвавлення. З поверненням людей буде рости попит на оренду квартир, але зараз ще зарано говорити, що попит задовольняє пропозицію. Ціни залишатимуться низькими, доки не скасують воєнний стан. Юрій Піта Президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України

Що зараз відбувається з орендою квартир в Києві

За даними аналітиків OLX Нерухомість, в Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1 590 грн і становить зараз 7 945 гривень , двокімнатну — на 4 879 гривень (11 198 гривень), трикімнатну — на 8 087 гривень (16 426 гривень).

"Найлегше зараз знайти однокімнатку в Дарницькому районі. Тут вибір помешкань з-поміж 2 994 варіантів із середньою ціною 8 000 гривень на місяць. Така ж середня вартість оренди і в Шевченківському та Солом’янському районах. Якщо шукаєте, де найдешевше знімати житло, зверніть увагу на Деснянський район, де місячна плата буде близько 6 000 гривень", — констатують аналітики ринку нерухомості.

Зазначимо, що власники квартир все частіше йдуть на поступки орендаторам , розповідають брокери.

"Окрім того, що знижують ціни, часто зменшують суму завдатку, іноді розбивають його на декілька місяців. До речі, ріелтори теж знижують свою комісію, дивлячись яка ситуація. Крім того, незважаючи на війну, багато власників готові укладати договір на довготривалий термін з низькою орендною платою". Родіон Сороковий Брокер, працює на київському ринку нерухомості 5 років

Але є й ті, хто прогнозують стрімке зростання цін після завершення бойових дій, т ому воліють здавати квартири на 3-6 місяців . Юрій Піта підтверджує таку тенденцію на ринку та додає, що короткострокових договорів все ж більше, ніж довгострокових.

Цікаво, що критерії орендаторів майже не змінилися: як і раніше всіх цікавить ціна та транспортна розв'язка.

Оренда квартир в Києві неминуче буде дорожчати , але поступово

Брокери та експерти ринку нерухомості сходяться на думці, що надалі середня вартість оренди буде зростати поступово — до +10% щомісяця.

"До кінця року середня орендна плата може вирости в Києві на 15-20%. Але в умовах війни все може змінитися в будь-який момент. Якщо економіка буде активно рости, доходи населення будуть збільшуватися, то і ціни на ринку нерухомості почнуть рости більш стрімко", — прогнозує Родіон Сороковий.

При цьому ще зарано говорити про довоєнні ціни. Одно- і двокімнатні квартири лишаються найбільш популярними. Але переселенці, як правило, переїжджають великими родинами, тому трьохкімнатні квартири і будинки також будуть популярними, вважає Юрій Піта. Відповідно зростання цін буде рівномірне між сегментами ринку оренди нерухомості.

"В червні ще буде стабільна цінова динаміка, першу хвилю зростання можна очікувати з липня. Але середня орендна плата почне різко збільшуватися вже тільки після скасування воєнного стану в країні: коли люди почнуть активніше повертатися із західних регіонів, із з-за кордону, економіка почне активно рости", — резюмував Юрій Піта.