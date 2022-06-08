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Оренда квартир у Києві: скільки коштує зняти житло зараз і що буде з цінами далі
В середньому в порівнянні з періодом до 24 лютого ціни на оренду житла в столиці впали на 20-30%, більш дорогі квартири подешевшали ще більше (-50%). Але вже ближче до літа ринок нерухомості Києва запрацював — почали з'являтися пропозиції і попит. Про це, а також про нинішню ситуацію на ринку та про подальше зростання цін Delo.ua дізнався у брокерів, експертів та аналітиків ринку нерухомості.
Незважаючи на поступове пожвавлення в сегменті оренди квартир, попит все ще не достатній для задоволення пропозиції. Оренда почне дорожчати не раніше липня, вважають експерти.
Що зараз відбувається з орендою квартир в Києві
За даними аналітиків OLX Нерухомість, в Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1 590 грн і становить зараз 7 945 гривень, двокімнатну — на 4 879 гривень (11 198 гривень), трикімнатну — на 8 087 гривень (16 426 гривень).
Зазначимо, що власники квартир все частіше йдуть на поступки орендаторам, розповідають брокери.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Але є й ті, хто прогнозують стрімке зростання цін після завершення бойових дій, тому воліють здавати квартири на 3-6 місяців. Юрій Піта підтверджує таку тенденцію на ринку та додає, що короткострокових договорів все ж більше, ніж довгострокових.
Цікаво, що критерії орендаторів майже не змінилися: як і раніше всіх цікавить ціна та транспортна розв'язка.
Оренда квартир в Києві неминуче буде дорожчати, але поступово
Брокери та експерти ринку нерухомості сходяться на думці, що надалі середня вартість оренди буде зростати поступово — до +10% щомісяця.
"До кінця року середня орендна плата може вирости в Києві на 15-20%. Але в умовах війни все може змінитися в будь-який момент. Якщо економіка буде активно рости, доходи населення будуть збільшуватися, то і ціни на ринку нерухомості почнуть рости більш стрімко", — прогнозує Родіон Сороковий.
При цьому ще зарано говорити про довоєнні ціни. Одно- і двокімнатні квартири лишаються найбільш популярними. Але переселенці, як правило, переїжджають великими родинами, тому трьохкімнатні квартири і будинки також будуть популярними, вважає Юрій Піта. Відповідно зростання цін буде рівномірне між сегментами ринку оренди нерухомості.
"В червні ще буде стабільна цінова динаміка, першу хвилю зростання можна очікувати з липня. Але середня орендна плата почне різко збільшуватися вже тільки після скасування воєнного стану в країні: коли люди почнуть активніше повертатися із західних регіонів, із з-за кордону, економіка почне активно рости", — резюмував Юрій Піта.