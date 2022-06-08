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Аренда квартир в Киеве: сколько стоит снять жилье сейчас и что будет с ценами дальше
В среднем по сравнению с периодом до 24 февраля цены на аренду жилья в столице упали на 20–30%, более дорогие квартиры подешевели еще больше (–50%). Но ближе к лету рынок недвижимости Киева заработал – начали появляться предложения и спрос. Об этом, а также о нынешней ситуации на рынке и дальнейшем росте цен Delo.ua узнал у брокеров, экспертов и аналитиков рынка недвижимости.
Несмотря на постепенное оживление в сегменте аренды квартир, спрос все еще не достаточен для удовлетворения предложения. Аренда начнет дорожать не раньше июля, считают эксперты.
Что сейчас происходит с арендой квартир в Киеве
По данным аналитиков OLX Недвижимость, в Киеве месячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 1590 грн и составляет сейчас 7945 гривен , двухкомнатной – на 4 879 гривен (11 198 гривен), трехкомнатной – на 8 087 гривен (16 426 гривен).
Отметим, что владельцы квартир все чаще идут на уступки арендаторам, рассказывают брокеры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Но есть и те, кто прогнозируют стремительный рост цен после завершения боевых действий, поэтому предпочитают сдавать квартиры на 3-6 месяцев. Юрий Пита подтверждает такую тенденцию на рынке, но добавляет, что краткосрочных договоров все же больше, чем долгосрочных.
Отметим, что критерии арендаторов почти не изменились: по-прежнему всех интересует цена и транспортная развязка.
Аренда квартир в Киеве неизбежно будет дорожать, но постепенно
Брокеры и эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что в дальнейшем средняя стоимость аренды будет расти постепенно — до 10% ежемесячно.
"До конца года средняя арендная плата может вырасти в Киеве на 15-20%. Но в условиях войны все может измениться в любой момент. Если экономика будет активно расти, доходы населения будут увеличиваться, то и цены на рынке недвижимости начнут расти более стремительно", - прогнозирует Родион Сороковой.
При этом еще рано говорить о довоенных ценах. Одно- и двухкомнатные квартиры остаются наиболее популярными. Но переселенцы, как правило, переезжают большими семьями, поэтому трехкомнатные квартиры и дома тоже будут популярными, считает Юрий Пита. Соответственно, рост цен будет равномерно распределяться между сегментами рынка аренды недвижимости.
"В июне еще будет стабильная ценовая динамика, первую волну роста можно ожидать с июля. Но средняя арендная плата начнет резко увеличиваться только после отмены военного положения в стране: когда люди начнут активнее возвращаться из западных регионов, из-за границы, экономика начнет активно расти", - резюмировал Юрий Пита.