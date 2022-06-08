Аренда квартир в Киеве: сколько стоит снять жилье сейчас и что будет с ценами дальше

В среднем по сравнению с периодом до 24 февраля цены на аренду жилья в столице упали на 20–30%, более дорогие квартиры подешевели еще больше (–50%). Но ближе к лету рынок недвижимости Киева заработал – начали появляться предложения и спрос. Об этом, а также о нынешней ситуации на рынке и дальнейшем росте цен Delo.ua узнал у брокеров, экспертов и аналитиков рынка недвижимости.

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Несмотря на постепенное оживление в сегменте аренды квартир, спрос все еще не достаточен для удовлетворения предложения. Аренда начнет дорожать не раньше июля, считают эксперты.

"В целом город оживает: люди возвращаются в Киев, появляется работа и т.д. С возвращением людей будет расти спрос на аренду квартир, но сейчас еще рано говорить, что спрос удовлетворяет предложение. Поэтому цены будут оставаться низкими, пока не отменят военное положение". Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины

Что сейчас происходит с арендой квартир в Киеве

По данным аналитиков OLX Недвижимость, в Киеве месячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 1590 грн и составляет сейчас 7945 гривен , двухкомнатной – на 4 879 гривен (11 198 гривен), трехкомнатной – на 8 087 гривен (16 426 гривен).

"Легче всего сейчас найти однокомнатную квартиру в Дарницком районе. Здесь выбор помещений из 2 994 вариантов со средней ценой 8 000 гривен в месяц. Такая же средняя стоимость аренды и в Шевченковском, и Соломенском районах. Если ищете, где дешевле снимать жилье, обратите внимание на Деснянский район, где месячная плата будет около 6 000 гривен", - констатируют аналитики рынка недвижимости.

Отметим, что владельцы квартир все чаще идут на уступки арендаторам, рассказывают брокеры.

Кроме того, что снижают цены, часто уменьшают сумму задатка, иногда разбивают его на несколько месяцев. Кстати, риэлторы тоже снижают свою комиссию, смотрят по ситуации. Несмотря на войну, многие владельцы готовы заключать договор на длительный срок с низкой арендной платой". Родион Сороковой Брокер, работает на киевском рынке недвижимости 5 лет

Но есть и те, кто прогнозируют стремительный рост цен после завершения боевых действий, поэтому предпочитают сдавать квартиры на 3-6 месяцев . Юрий Пита подтверждает такую тенденцию на рынке, но добавляет, что краткосрочных договоров все же больше, чем долгосрочных.

Отметим, что критерии арендаторов почти не изменились: по-прежнему всех интересует цена и транспортная развязка.

Аренда квартир в Киеве неизбежно будет дорожать, но постепенно

Брокеры и эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что в дальнейшем средняя стоимость аренды будет расти постепенно — до 10% ежемесячно.

"До конца года средняя арендная плата может вырасти в Киеве на 15-20%. Но в условиях войны все может измениться в любой момент. Если экономика будет активно расти, доходы населения будут увеличиваться, то и цены на рынке недвижимости начнут расти более стремительно", - прогнозирует Родион Сороковой.

При этом еще рано говорить о довоенных ценах. Одно- и двухкомнатные квартиры остаются наиболее популярными. Но переселенцы, как правило, переезжают большими семьями, поэтому трехкомнатные квартиры и дома тоже будут популярными, считает Юрий Пита. Соответственно, рост цен будет равномерно распределяться между сегментами рынка аренды недвижимости.

"В июне еще будет стабильная ценовая динамика, первую волну роста можно ожидать с июля. Но средняя арендная плата начнет резко увеличиваться только после отмены военного положения в стране: когда люди начнут активнее возвращаться из западных регионов, из-за границы, экономика начнет активно расти", - резюмировал Юрий Пита.