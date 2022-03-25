После войны в Украине стоимость социального жилья может увеличиться на 10%, а объем строительства вырасти больше, чем за 10 лет

Стоимость жилья в Западной Украине уже к лету может вырасти минимум на 10%, а объемы строительства по всей Украине будут больше, чем за последние 10 лет. Но покупать жилье сейчас все равно не рекомендуют.

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Спрос на социальное жилье в Западной Украине будет превышать предложение, и цены могут вырасти до 10%. При этом, если цены вырастут значительно, спрос может их не выдержать.

Об этом в комментарии для материала “Хороший вариант или сомнительная сделка: почему в Западной Украине растет спрос на покупку жилья и нужно ли его покупать”, опубликованном на Delo.ua, сообщил президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.

По его словам, если рынок недвижимости в ближайшее время и будет работать, то в западных регионах Украины, где не ведутся активные военные действия. А говорить о рынке в регионах с активными боевыми действиями сейчас не приходится.

"Спрос в западных регионах есть, но сейчас сделки не проводятся из-за остановки работы реестров. Поэтому не исключено, что спрос на социальное жилье будет превышать предложение, цены могут вырасти до 10%. Если цены вырастут значительно, спрос может их не выдержать", — подчеркивает Пита.

Из-за неработающих реестров украинцы, по его словам, пытаются продавать квартиры по доверенности. Однако делать этого сейчас не рекомендуется, ведь можно потерять и деньги, и недвижимость.

В свою очередь директор City Development Solutions Роман Герасимчук полагает, что по окончании войны украинский рынок строительства получит объемы, которых не было последние 10 лет. Более того, по предварительным оценкам City Development Solutions, объем строительства только по восстановлению уже превышает 5-летний. Подробнее об этом — в материале “Хороший вариант или сомнительная сделка: почему в Западной Украине растет спрос на покупку жилья и нужно ли его покупать”.