Після війни в Україні вартість соціального житла може збільшитись на 10%, а обсяг будівництва зрости більше, ніж за 10 років

Вартість житла в Західній Україні вже до літа може зрости щонайменше на 10%, а обсяги будівництва по всій Україні будуть більше, ніж за останні 10 років. Але купувати житло зараз не рекомендують.

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Попит на соціальне житло в Західній Україні перевищуватиме пропозицію, і ціни можуть зрости до 10%. При цьому, якщо ціни зростуть значно, попит може їх не витримати.

Про це у коментарі для матеріалу "Гарний варіант або сумнівна угода: чому в Західній Україні зростає попит на покупку житла і чи потрібно його купувати", опублікованому на Delo.ua, повідомив президент асоціації фахівців з нерухомості України (АСНУ) Юрій Піта.

За його словами, якщо ринок нерухомості найближчим часом і працюватиме, то у західних регіонах України, де не ведуться активні воєнні дії. А говорити про ринок у регіонах із активними військовими діями зараз не доводиться.

"Попит у західних регіонах є, але зараз угоди не проводяться через зупинку роботи реєстрів. Тому не виключено, що попит на соціальне житло перевищуватиме пропозицію, і ціни можуть зрости до 10%. Якщо ціни зростуть значно, попит може їх не витримати", — наголошує Піта.

Через непрацюючі реєстри українці, за його словами, намагаються продавати квартири за довіреністю. Проте робити цього зараз не рекомендується, адже можна втратити і гроші, і нерухомість.

У свою чергу директор City Development Solutions Роман Герасимчук вважає, що після закінчення війни український ринок будівництва отримає об'єми, яких не було останні 10 років. Більше того, за попередніми оцінками City Development Solutions, обсяг будівництва лише з відновлення вже перевищує 5-річний. Докладніше про це — у матеріалі “Хороший варіант чи сумнівна угода: чому у Західній Україні зростає попит на купівлю житла і чи потрібно його купувати”.