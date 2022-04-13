В Украине растет заинтересованность инвестициями в жилье

Рынок недвижимости в Украине начинает восстанавливаться, об этом свидетельствует увеличение количества сделок, сообщает компания ЛУН.

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Данные по регионам в компании сравнивали по состоянию на конец января, то есть до начала военных действий на территории Украины, и на начало апреля – через шесть недель с начала войны. За основу взята активность на сайте lun.ua.

За это время в Закарпатье количество действий на ресурсе возобновилось на 96%, то есть достигает почти довоенного объема. Полтавщина же восстановила 25% довоенного посещения.

В Одессе, во Львове, в Ужгороде, Хмельницком, Виннице и других городах люди начинают вкладывать деньги в новостройки.

Недавно компания ЛУН приобрела портал объявлений о продаже и покупке жилья Rieltor.ua. Ситуация с дефицитом квартир на рынке потребовала обратить внимание на процесс публикации объявлений, хотя ранее компания концентрировалась исключительно на сервисах по поиску жилья.

Напомним также, что на сайте "Опендатабот" появился реестр с контактами всех украинских нотариусов, которые продолжают работать, несмотря на военное время. Его обещают актуализировать ежедневно.