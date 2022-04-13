В Україні зростає зацікавленість інвестиціями у житло

Ринок нерухомості в Україні починає відновлюватись, про це свідчить збільшення кількості угод, повідомляє компанія ЛУН.

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Дані регіонів у компанії порівнювали станом на кінець січня, тобто до початку військових дій на території України, і на початок квітня – через шість тижнів з початку війни. За основу взято активність на сайті lun.ua.

За цей час у Закарпатті кількість дій на ресурсі відновилася на 96%, тобто сягає майже довоєнного обсягу. Полтавщина відновила 25% довоєнного відвідування.

В Одесі, у Львові, в Ужгороді, Хмельницькому, Вінниці та інших містах люди починають вкладати гроші в новобудови.

Нещодавно компанія ЛУН придбала портал оголошень про продаж та купівлю житла Rieltor.ua. Ситуація з дефіцитом квартир на ринку вимагає звернути увагу на процес публікації оголошень, хоча раніше компанія концентрувалася виключно на сервісах пошуку житла.

Нагадаємо також, що на сайті "Опендатабот" з'явився реєстр із контактами всіх українських нотаріусів, які продовжують працювати, незважаючи на воєнний час. Його обіцяють актуалізувати щодня.