В Украине создали реестр с контактами работающих во время войны нотариусов

На сайте "Опендатабот" появился реестр нотариусов со всей Украины, которые продолжают работать, несмотря на военное время. Как говорится в сообщении сервиса, реестр создан в сотрудничестве с Нотариальной палатой Украины.

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Отмечается, что сейчас из-за военного положения большинство нотариальных контор закрыто, однако работа нотариусов все же необходима по меньшей мере для обеспечения эвакуации детей за рубеж.

Дело в том, что для эвакуации и пересечения границы детей не с родителями, а с другими родственниками или же доверенными лицами, требуется нотариально заверенное согласие родителей.

В созданном списке нотариусы отсортированы по каждой области отдельно, указаны их адреса, телефоны и часы приема. Создатели обещают обновлять эти данные ежедневно.

В частности, по данным реестра, в Киеве работают сейчас 148 нотариусов, в Киевской области - 193, в Днепропетровской - 132, в Кировоградской - 102, во Львовской - 95, в Закарпатской - 85, в Одесской - 70, в Винницкой - 67, в Полтавской - 62, в Тернопольской - 59, в Ровенской - 58, в Ивано-Франковской - 51, в Волынской - 50, в Черкасской - 44, в Хмельницкой - 41, в Черновицкой - 26.

В затронутых боевыми действиями и/или российской оккупацией регионах работающими значатся 24 нотариуса в Житомирской области, 16 - в Запорожской, 12 - в Донецкой, 10 - в Харьковской, 4 - в Херсонской, по 3 - в Николаевской, Сумской и Черниговской. На территории Луганской области украинские нотариусы не работают.

Источник фото: ua.depositphotos.com