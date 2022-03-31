В Україні створили реєстр з контактами працюючих під час війни нотаріусів

На сайті "Опендатабот" з'явився реєстр нотаріусів з усієї України, які продовжують працювати, незважаючи на воєнний час. Як йдеться у повідомленні сервісу, реєстр створено у співпраці з Нотаріальною палатою України.

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Зазначається, що зараз через воєнний стан більшість нотаріальних контор закриті, проте робота нотаріусів все ж необхідна щонайменше для забезпечення евакуації дітей за кордон.

Справа в тому, що для евакуації та перетину кордону дітей не з батьками, а іншими родичами або довіреними особами, потрібна нотаріально засвідчена згода батьків.

У створеному списку нотаріуси відсортовані по кожній області окремо, вказані адреси, телефони та години прийому. Творці ресурсу обіцяють оновлювати ці дані щодня.

Зокрема, за даними реєстру, у Києві працюють зараз 148 нотаріусів, у Київській області – 193, у Дніпропетровській – 132, у Кіровоградській – 102, у Львівській – 95, у Закарпатській – 85, в Одеській – 70, у Вінницькій – 67, у Полтавській – 62, у Тернопільській – 59, у Рівненській – 58, в Івано-Франківській – 51, у Волинській – 50, у Черкаській – 44, у Хмельницькій – 41, у Чернівецькій – 26.

У зачеплених бойовими діями та/або російською окупацією регіонах працюючими значаться 24 нотаріуси в Житомирській області, 16 - у Запорізькій, 12 - у Донецькій, 10 - у Харківській, 4 - у Херсонській, по 3 - у Миколаївській, Сумській та Чернігівській. На території ж Луганської області жодні українські нотаріуси зараз не працюють.

Джерело фото: ua.depositphotos.com