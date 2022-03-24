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Бизнес
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Как закрыть ФОП в Украине в военное время: пошаговая инструкция

Как закрыть ФОП в Украине в военное время: пошаговая инструкция
Фото: Depositphotos

Партнер Юридической группы LCF, руководитель практики корпоративного права, М&А и антимонопольного права Сергей Бенедисюк рассказал Delo.ua, как закрыть ФОП в Украине в военное время. 

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Как правило, ФОП (физическое лицо-предприниматель) может прекратить предпринимательскую деятельность по собственному желанию. Основанием для прекращения предпринимательской деятельности является личное обращение заявителя (ФОП или доверенного лица) к государственному регистратору, то есть в налоговую, или подача заявления в электронной форме через личный кабинет предпринимателя на портале "Дія".

Однако с учетом военного времени многим ФОП не удается закрыть свою предпринимательскую деятельность с помощью "Дія", так как даже заявления, поданные 23 февраля, не получают должной реакции.

Как закрыть ФОП

Министерство юстиции Украины отнесло прекращение деятельности ФОП к одному из наиболее неотложных регистрационных действий и разрешило проводить ее в условиях военного времени, несмотря на ограниченное функционирование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В нынешних условиях закрыть ФОП в Украине можно таким образом: 

  1. По состоянию на сегодняшний день прекратить деятельность ФОП можно только путем личного обращения к государственному регистратору. Постановлением №209 от 6 марта 2022 года Кабинет министров сузил круг государственных регистраторов, которые могут осуществлять государственную регистрацию в условиях военного положения.
  2. Доступ к единому государственному реестру предоставляется исключительно государственным регистраторам и должностным лицам Минюста, которые включены в утвержденный перечень. Минюст постоянно обновляет список территориальных органов и мест осуществления разрешенных государственных регистраций. Учитывая, что на некоторых территориях Украины ведутся активные боевые действия, функционирование некоторых государственных регистраторов в тот или иной момент времени физически может быть невозможным.
  3. Сейчас провести государственную регистрацию прекращения деятельности предпринимателя разрешено вне зависимости от местонахождения ФОП. Нужно найти работающего государственного регистратора и лично подать ему заявление о прекращении предпринимательской деятельности ФОП, предъявив паспорт и идентификационный код.
  4. В случае представления документов представителем ФОП нужно дополнительно предоставить экземпляр оригинала (нотариально заверенную копию) документа, подтверждающего его полномочия (кроме случая, когда такие сведения содержатся в Едином государственном реестре). 
  5. С даты внесения в Единый государственный реестр соответствующей записи о прекращении ведения предпринимательской деятельности лицо лишается статуса ФОП. Такая запись вносится в Единый государственный реестр в течение 24 часов с момента подачи заявления.

Напомним, что для ФОП 1-3 групп снова доступна услуга уплаты налогов в мобильном приложении "Дія".