Быстро все равно не будет: пошаговая инструкция закрытия ФОП во время войны в Украине

В конце июня Минцифры анонсировало запуск услуги автоматического закрытия ФОП через "Дію". Delo разбиралось, как выглядит этот процесс и какие в нем есть нюансы.

Главное нововведение в закрытии ФОП через портал государственных услуг "Дія" заключается в том, что в этой процедуре больше не участвует государственный регистратор. Предприниматель просто подает заявление через личный кабинет в «Дії», система автоматически обрабатывает его заявку и подтверждает закрытие ФОП.

Впрочем, обнадеживаться особо не стоит: подача такой заявки – это лишь первый этап. На самом деле, процесс ликвидации субъекта предпринимательской деятельности (СПД) не такой простой и занимает значительно больше времени.

Как закрыть ФОП в 2023 году

У предпринимателя, который решил закрыть ФОП во время войны, фактически, есть два пути.

Запустить процесс прекращения своей деятельности через "Дію".

Преимущество этого варианта в том, что все можно сделать действительно в считанные минуты, не выходя из дома. Кроме того, информация о закрытии попадает и в налоговую.

Недостатком является тот факт, что такая заявка лишь аннулирует государственную регистрацию предпринимателя. Но это не тождественно полному закрытию ФОП.



Обратиться с заявлением к госрегистратору и в Государственную налоговую службу (ГНС).

Преимущество в том, что таким образом предприниматель запускает полноценную ликвидацию своего бизнеса: не только аннулирует госрегистрацию, но и сразу же подает ликвидационную отчетность в ГНС.

Недостаток в необходимости тратить время на посещение госрегистратора и на общение с сотрудниками налоговой.



Как закрыть ФОП через "Дію"

В данном случае предпринимателю нужно совершить минимум телодвижений. Как уже было сказано выше, он лишь подает заявку. Все остальное происходит в автоматическом режиме.

Порядок действий следующий:

необходимо пройти авторизацию на портале "Дія" (для этого используется электронно-цифровая подпись); далее следует выбрать услугу "Автоматическое закрытие ФОП";

следующий шаг – перейти на вкладку "Подать заявление" и проверить корректность данных, которые система подставит в заявку;

финальный этап – подписать заявление электронно-цифровой подписью.



Заявка отправляется в обработку. Весь процесс занимает несколько минут. Если все данные, указанные в заявлении, корректны, государственная регистрация СПД будет аннулирована. Убедиться в успешности процедуры можно там же, в личном кабинете "Дії", перейдя в раздел «Обратите внимание». Кроме того, уведомление о закрытии будет отправлено по электронной почте.

Как закрыть ФОП через госрегистратора и налоговую

Этот способ подходит для тех предпринимателей, которые по какой-то причине не хотят или не могут воспользоваться сервисом от "Дії".

предприниматель должен посетить государственного регистратора и подать ему заявление на прекращение регистрации. Госрегистраторы работают при райгосадминистрациях и при городских советах. Полный список находится на сайте Министерства юстиции. следующая инстанция – ГНС. Правда, с учета в налоговой сниматься не нужно, так как она это делает самостоятельно, получив информацию от госрегистратора. Тем не менее, посетить налоговиков придется для того, чтобы сдать ликвидационную отчетность.



Уточним, что подача отчетности касается и тех предпринимателей, который закрывают ФОП через "Дію". Но в данном случае речь идет о тех, кто не хочет отчитываться онлайн, а выбирает именно «очный» способ ликвидации СПД. Конечно, он более сложный и менее удобный. Но такой вариант тоже имеет право на жизнь.

Закрытие ФОП на упрощенной и общей системе

Разницы на начальном этапе нет. Любой предприниматель сначала подает заявку через "Дію" или госрегистратору. А вот процедура предоставления ликвидационной отчетности отличается.

ФОП на общей системе, которые платят 18% налога на доходы физлиц:

подают ликвидационную отчетность об имущественном положении и доходах в течение 30-ти дней после закрытия ФЛП;

это обычная декларация о доходах с пометкой о том, что она подана в связи с прекращением предпринимательской деятельности;



отчет должен охватывать период с начала года. То есть, если закрытие ФОП произошло в июле 2023 года, отчетность нужна за 7 месяцев.



ФОП на упрощенной системе, независимо от группы единого налога:

подают декларацию плательщика единого налога за месяц/квартал, в котором закрыт ФОП; в этой декларации также нужно сделать пометку о том, что она подается в связи с ликвидацией СПД;

если предприниматель прекратил деятельность в июле 2023 года, ему следует подать декларацию за 3-й квартал. Отчитаться можно в течение 40 дней после окончания квартала.



Вдобавок к этому, все предприниматели, независимо от системы налогообложения, заполняют ликвидационную декларацию по единому соцвзносу (ЕСВ). Соответствующий отчет нужно подать в течение 30 дней с даты аннулирования госрегистрации за период с начала года, включая месяц закрытия ФОП.

Что касается процесса подачи отчетности, то это можно сделать:

через электронный кабинет налогоплательщика; через систему онлайн-банкинга (если обслуживающий счет предпринимателя банк предоставляет такую услугу);

в бумажной форме, посетив ГНС.



Как закрыть ФОП с долгами

Ответ очень простой: если у предпринимателя есть задолженность по налогам и ЕСВ, он не сможет завершить ликвидацию СПД. Поэтому:

предприниматели на общей системе в течение 10 дней после подачи ликвидационной отчетности обязаны уплатить НДФЛ и военный сбор;

предприниматели на упрощенной системе платят единый налог за месяц, в котором закрыли ФОП (это касается 1-2-й групп ЕН) или за квартал, в котором была прекращена регистрация СПД (это касается 3-й группы ЕН);



все предприниматели должны погасить задолженность по единому соцвзносу (да, ЕСВ во время войны платить все равно нужно), в том числе за месяц, в котором прекращена регистрация СПД.



По сути, когда отчетность подана и все налоги уплачены, предпринимателю остается лишь ждать решения ГНС об окончательной ликвидации СПД. На это может потребоваться значительное время, вплоть до полугода и более. О том, что закрытие ФОП было успешным, можно узнать в электронном кабинете налогоплательщика.

Закрытие счета ФОП в банке

После того, как процедура ликвидации СПД полностью завершена, предприниматель (уже бывший) должен закрыть счет в банке. Уточним, что речь идет именно о счете, который был открыт для обслуживания бизнеса. Личные счета закрывать не нужно. Для закрытия счета необходимо подать заявление. Скорее всего, это придется делать в отделении банка. К слову, в действующем законодательстве не прописаны сроки, когда именно предприниматель обязан избавиться от банковского счета. Поэтому, это можно сделать и сразу после того, как будет закрыт ФОП через "Дію".