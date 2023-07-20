Швидко все одно не буде: покрокова інструкція закриття ФОП під час війни в Україні

Наприкінці червня Мінцифри анонсувало запуск послуги автоматичного закриття ФОП через "Дію". Delo розбиралося, як виглядає цей процес і які у ньому є нюанси.

Головне нововведення у закритті ФОП через портал державних послуг "Дія" полягає в тому, що у цій процедурі більше не бере участь державний реєстратор. Підприємець просто подає заяву через особистий кабінет до "Дії", система автоматично обробляє його заявку та підтверджує закриття ФОП.

Втім, радіти особливо не варто: подання такої заявки – це лише перший етап. Насправді процес ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності (СПД) не такий простий і займає значно більше часу.

Як закрити ФОП у 2023 році

Підприємець, який вирішив закрити ФОП під час війни, фактично має два шляхи.

Запустити процес припинення своєї діяльності через "Дію".

Перевага цього варіанта в тому, що все можна зробити дійсно за лічені хвилини, не виходячи з дому. Крім того, інформація про закриття потрапляє до податкової.

Недоліком є той факт, що така заявка лише анулює державну реєстрацію підприємця. Але це не тотожно повному закриттю ФОП.



Звернутися із заявою до держреєстратора та до Державної податкової служби (ДПС).

Перевага в тому, що таким чином підприємець запускає повноцінну ліквідацію свого бізнесу: не лише анулює держреєстрацію, а й одразу подає ліквідаційну звітність до ДПС.

Недолік у необхідності витрачати час на відвідування держреєстратора та спілкування зі співробітниками податкової.



Як закрити ФОП через "Дію"

В даному випадку підприємцю потрібно здійснити мінімум рухів. Як було зазначено вище, він лише подає заявку. Решта відбувається в автоматичному режимі.

Порядок дій наступний:

необхідно пройти авторизацію на порталі "Дія" (для цього використовується електронно-цифровий підпис); далі слід вибрати послугу "Автоматичне закриття ФОП";

наступний крок – перейти на вкладку "Подати заяву" та перевірити коректність даних, які система підставить у заявку;

фінальний етап – підписати заяву електронно-цифровим підписом.



Заявка надсилається на обробку. Весь процес триває кілька хвилин. Якщо всі дані, зазначені у заяві, коректні, державну реєстрацію СПД буде анульовано. Переконатися в успішності процедури можна там же, в особистому кабінеті "Дії", перейшовши до розділу "Зверніть увагу". Крім того, повідомлення про закриття буде надіслано електронною поштою.

Як закрити ФОП через держреєстратора та податкову

Цей спосіб підходить для тих підприємців, які з якоїсь причини не хочуть або не можуть скористатися сервісом "Дія".

підприємець повинен відвідати державного реєстратора та подати йому заяву на припинення реєстрації. Держреєстратори працюють при райдержадміністраціях та при міських радах. Повний список знаходиться на сайті Міністерства юстиції. наступна інстанція – ДПС. Щоправда, з обліку у податковій зніматися не потрібно, оскільки вона це робить самостійно, отримавши інформацію від держреєстратора. Проте відвідати податківців доведеться для того, щоб скласти ліквідаційну звітність.



Уточнимо, що подання звітності стосується і тих підприємців, які закривають ФОП через "Дію". Але в цьому випадку йдеться про тих, хто не хоче звітувати онлайн, а вибирає саме "очний" спосіб ліквідації СПД. Звичайно, він складніший і менш зручний. Але такий варіант також має право на життя.

Закриття ФОП на спрощеній та загальній системі

Різниці на початковому етапі немає. Будь-який підприємець спочатку подає заявку через "Дію" чи держреєстратору. А ось процедура подання ліквідаційної звітності відрізняється.

ФОП на загальній системі, які сплачують 18% податку на доходи фізосіб:

подають ліквідаційну звітність про майновий стан та доходи протягом 30 днів після закриття ФОП;

це звичайна декларація про доходи з позначкою, що вона подана у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності;



звітність має охоплювати період із початку року. Тобто, якщо закриття ФОП відбулося в липні 2023 року, звітність має бути за 7 місяців.



ФОП на спрощеній системі, незалежно від групи єдиного податку:

подають декларацію платника єдиного податку за місяць/квартал, у якому закрито ФОП; у цій декларації також слід зробити позначку, що вона подається у зв'язку з ліквідацією СПД;

якщо підприємець припинив діяльність у липні 2023 року, йому слід подати декларацію за 3-й квартал. Звітувати можна протягом 40 днів після закінчення кварталу.



Крім того, всі підприємці, незалежно від системи оподаткування, заповнюють ліквідаційну декларацію з єдиного соцвнеску (ЕСВ). Відповідний звіт слід подати протягом 30 днів з дати анулювання держреєстрації за період з початку року, включаючи місяць закриття ФОП.

Щодо процесу подання звітності, то це можна зробити:

через електронний кабінет платника податків; через систему онлайн-банкінгу (якщо банк, що обслуговує рахунок підприємця, надає таку послугу);

у паперовій формі, відвідавши ДПС.



Як закрити ФОП із боргами

Відповідь дуже проста: якщо у підприємця є заборгованість із податків та ЄСВ, він не зможе завершити ліквідацію СПД. Тому:

підприємці на загальній системі протягом 10 днів після подання ліквідаційної звітності зобов'язані сплатити ПДФО та військовий збір;

підприємці на спрощеній системі сплачують єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП (це стосується 1-2-ї групи ЄП) або за квартал, у якому було припинено реєстрацію СПД (це стосується 3-ї групи ЄП);



всі підприємці повинні погасити заборгованість з єдиного соцвнеску (так, ЄСВ під час війни платити все одно потрібно), у тому числі за місяць, у якому припинено реєстрацію СПД.



По суті, коли звітність подано і всі податки сплачено, підприємцю залишається лише чекати на рішення ДПС про остаточну ліквідацію СПД. На це може знадобитися значний час, аж до півроку та більше. Про те, що закриття ФОП було успішним, можна дізнатися в електронному кабінеті платника податків.

Закриття рахунку ФОП у банку

Після того, як процедуру ліквідації СПД повністю завершено, підприємець (вже колишній) має закрити рахунок у банку. Уточнимо, що йдеться саме про рахунок, який було відкрито для обслуговування бізнесу. Особисті рахунки закривати не потрібно. Для закриття рахунку необхідно подати заяву. Швидше за все це доведеться робити у відділенні банку. До речі, у чинному законодавстві не прописані терміни, коли підприємець зобов'язаний позбутися банківського рахунку. Тому це можна зробити і відразу після того, як буде закрито ФОП через "Дію".