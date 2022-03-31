ЛУН объединился с Rieltor.ua и запустил рейтинг работающих во время войны риелторов

Компания ЛУН приобрела портал объявлений о продаже и покупке жилья Rieltor.ua. Как говорится в ее сообщении, ситуация с дефицитом квартир на рынке потребовала от ЛУН обратить внимание на процесс публикации объявлений, хотя ранее она концентрировалась исключительно на сервисах по поиску жилья.

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"Время требует совсем других подходов к размещению квартиры, другой скорости и простоте публикации, другого уровень отношений платформы с риелторами, многие из которых день и ночь помогали людям найти жилье в последний месяц. Потому мы решили объединить усилия с мощным порталом недвижимости Rieltor.ua, лидером во многих регионах Украины, на базе которого будем делать лучший сервис для размещения жилья в аренду и продажу", - пояснили в ЛУН.

Отмечается, что сейчас компания усиливает команду разработки портала Rieltor.ua, помогает внедрить свои технологии и будет поддерживать его своим брендом.

ЛУН обращает внимание, что с 25 марта все публикации объявлений стали бесплатными в любом количестве. Кроме того, на сайте размещен рейтинг риелторов, работающих в военное время, в частности для Львова, Тернополя, Ужгорода и Ивано-Франковска.

Такие риелторы отмечены статусом "Работаю сейчас". В компании отмечают, что многие люди сейчас обращаются за помощью именно по этому рейтингу.

Напомним также, что на сайте "Опендатабот" появился реестр с контактами всех украинских нотариусов, которые продолжают работать, несмотря на военное время. Его обещают актуализировать ежедневно.