ЛУН об'єднався з Rieltor.ua і запустив рейтинг ріелторів, що працюють під час війни.

Компанія ЛУН придбала портал оголошень про продаж та купівлю житла Rieltor.ua. Як йдеться в її повідомленні, ситуація з дефіцитом квартир на ринку вимагає від ЛУН звернути увагу на процес публікації оголошень, хоча раніше вона концентрувалася виключно на сервісах пошуку житла.

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"Час вимагає зовсім інших підходів до розміщення квартири, іншої швидкості та простоти публікації. Іншого рівня відносин платформи з рієлторами, багато з яких день і ніч допомагали людям знайти житло в останній місяць. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з потужним порталом нерухомості http://Rieltor.ua, лідером в багатьох регіонах України, на базі якого будемо робити найкращий сервіс для розміщення житла в оренду та продаж”, - пояснили у ЛУН.

Зазначається, що зараз компанія посилює команду розробки порталу Rieltor.ua, допомагає впровадити свої технології та підтримуватиме його своїм брендом.

ЛУН звертає увагу, що з 25 березня усі публікації оголошень стали безплатними у будь-якій кількості. Крім того, на сайті розміщено рейтинг ріелторів, які працюють у воєнний час, зокрема для Львова, Тернополя, Ужгорода та Івано-Франківська.

Такі ріелтори відзначені статусом "Працюю зараз". У компанії зазначають, що багато людей зараз звертаються за допомогою саме за цим рейтингом.

Нагадаємо також, що на сайті "Опендатабот" з'явився реєстр із контактами всіх українських нотаріусів, які продовжують працювати, попри воєнний час. Його обіцяють актуалізувати щодня.