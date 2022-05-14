Как изменились цены на квартиры в военное время. Анализ рынка недвижимости от OLX

После начала войны цена на квартиры в Киеве и Днепре упали, а во Львове выросли. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы OLX.

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Согласно сообщению, после разблокировки реестра недвижимого имущества 19 апреля рынок в Украине оживает: есть определенный спрос, особенно со стороны внутренне перемещенных украинцев, вместе с тем появляется все большее предложение от продавцов. Что касается цен, то они несущественно выросли, а отдельные типы жилья — наоборот — стали доступнее.

Так, в Киеве подешевело жилье в жилом фонде с 2011 года. По аналитике OLX Недвижимость, однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь сейчас стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно. Также несколько снизились в цене однокомнатки: на вторичном фонде квартиры подешевели на 6% по сравнению с февралем, а в новостройках – на 5,4%.

Динамика цен на недвижимость в Киеве. Источник: пресс-служба OLX

Во Львове средняя стоимость квартир несколько выросла. Вся жилая недвижимость в городе начали расти в цене еще до начала российского вторжения. Так, к примеру, во время пикового периода на рынке (с сентября по ноябрь) однокомнатную квартиру во вторичном фонде можно было приобрести за $35,5 тысяч, а в новостройке — почти за $46 тысяч.

В последний довоенный месяц средняя цена на квадратные метры повысилась еще на 5-6%. Несмотря на временную приостановку работы рынка по всей Украине, стоимость жилья во Львове в апреле продолжила расти. Да, если сравнивать расценки на однокомнатки во Львове сейчас и в феврале, то подорожание составляет еще 3-5%, в зависимости от типа дома.

Динамика цен на недвижимость во Львове. Источник: пресс-служба OLX

В Днепре упали цены квартиры в жилом фонде с 2011 года. Более того, цены сейчас даже ниже, чем осенью, когда рынок недвижимости обычно переживает "бум" продаж. Да, в феврале стоимость квадратных метров выросла, а сейчас снова снизилась. Если сравнивать цены, то однокомнатки подешевели на 6,5%, двухкомнатные квартиры стоят на 10% меньше, а трехкомнатки – на 12,5%. Снизились цены и в новостройках города. По сравнению с февралем однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%, двухкомнатные — на 19%, а вот трехкомнатные подорожали на 3,5%.

Динамика цен на недвижимость в Днепре. Источник: пресс-служба OLX

В своем исследовании OLX также отмечает, что в условиях военного состояния рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями, которые делают невозможным мошенничество в сфере недвижимости. Аналитики OLX рекомендуют гражданам при покупке или продаже квартиры обратить внимание на несколько рекомендаций от президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Юрия Питы:

1. Не все нотариусы могут оформлять покупку-продажу жилья. В Минюсте составили перечень специалистов, имеющих доступ к реестру недвижимого имущества и право удостоверять соответствующие соглашения. Таким образом, в правительстве стремятся привлечь к рынку купли-продажи жилья только добросовестных нотариусов.

2. Запрещено продавать жилье по доверенности. Это означает, что владелец помещения должен присутствовать при заключении соглашения. В свою очередь покупатель, который не может лично прибыть на подписание необходимых документов можете воспользоваться доверенностью.

3. Купля-продажа объекта возможна только на неоккупированных территориях и оформляется по местонахождению жилья. В настоящее время доступ к реестрам разблокирован только в подконтрольных населенных пунктах. В то же время есть ограничения относительно места регистрации объекта. Это значит, что для покупки квартиры в Ужгороде можно обратиться только к нотариусам в Закарпатской области, в Днепре — в Днепропетровской.

4. Запрещено продавать недвижимость, зарегистрированную менее, чем за месяц до продажи. Это ограничение ввели для того, чтобы предотвратить спекуляцию и перепродажу квадратных метров. То есть, если вы владеете квартирой менее 30 дней, то не имеете права ее продать. Исключение составляет только недвижимость, которую вы получили в наследство.

5. Запрещено вносить недвижимость в уставный капитал юридического лица. На период действия военного положения только физические лица могут стать владельцами жилья. В то же время, если вы захотите выйти из состава юридического лица и получить в собственность его уставный недвижимый капитал, то пока идет война, эта опция для вас будет недоступна.

Напомним, в западных регионах Украины квартиры продаются на сегодня уже в подавляющем большинстве жилых комплексов (80-95% в зависимости от области), при этом цены на новостройки выросли даже в долларах. В то же время, как свидетельствуют данные исследования ЛУН, в целом по Украине лишь около 40% всех жилых комплексов открыли продажи.