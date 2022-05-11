На западе Украины возобновилась продажа квартир почти во всех новостройках: на сколько выросли цены

В западных регионах Украины квартиры продаются на сегодня уже в подавляющем большинстве жилых комплексов (80-95% в зависимости от области), при этом цены на новостройки выросли даже в долларах. В то же время, как свидетельствуют данные исследования ЛУН, в целом по Украине лишь около 40% всех жилых комплексов открыли продажи.

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Наибольший процент открытых продаж зафиксирован в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской и Львовской областях: там этот показатель составляет более 90%. Средняя цена нового жилья в этих регионах выросла на 7-10%. В Черновцах возобновили продажи 76% жилых комплексов, а цены при этом выросли в среднем на 7%.

В то же время в Одессе продажи обновили 56% ЖК, в Киеве и Киевской области области – лишь 14% ЖК. Средняя цена квадратного метра в столичном регионе не изменилась, а в Одесской области поднялась лишь на 2%.

В Запорожье строительство и продажи возобновили только 2 жилых комплекса, что составляет 8% от всех новостроек на рынке города, при этом цены в них даже упали на 2%.

В Полтавской области квартиры продаются в 72% имеющихся новых жилкомплексов (в среднем - на 2% дороже, чем перед войной), в Днепропетровской области - всего в 17% (тут цены, по данным ЛУН, не поменялись). В Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях квартиры в новостройках не продаются.

Отметим, что в исследовании цена квадратного метра в долларах по состоянию на конец апреля сравнивалась с данными за 23 февраля. При этом учитывались только ЖК, без коттеджных городков.

В статистике также не учтены ЖК, которые распроданы полностью (даже если их строительство не закончено), а также те, которые и не начинали продаваться до 24 февраля.