На заході України відновився продаж квартир майже у всіх новобудовах: наскільки зросли ціни

У західних регіонах України квартири продаються на сьогодні вже в переважній більшості житлових комплексів (80-95% залежно від області), при цьому ціни на новобудови зросли навіть у доларах. Водночас, як свідчать дані дослідження ЛУН, загалом по Україні лише близько 40% усіх житлових комплексів відкрили продажі.

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Найбільший відсоток відкритих продажів зафіксовано у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській та Львівській областях: там цей показник становить понад 90%. Середня ціна нового житла у цих регіонах зросла на 7-10%. У Чернівцях відновили продаж 76% житлових комплексів, а ціни при цьому зросли в середньому на 7%.

У той же час в Одесі продажі оновили 56% ЖК, у Києві та Київській області – лише 14% ЖК. Середня ціна квадратного метра у столичному регіоні не змінилася, а на Одещині піднялася лише на 2%.

У Запоріжжі будівництво та продажі відновили лише 2 житлові комплекси, що становить 8% від усіх новобудов на ринку міста, при цьому ціни в них навіть впали на 2%.

У Полтавській області квартири продаються у 72% наявних нових житлових комплексів (у середньому – на 2% дорожче, ніж перед війною), у Дніпропетровській області – всього у 17% (тут ціни, за даними ЛУН, не змінилися). У Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях квартири у новобудовах не продаються.

Зазначимо, що у дослідженні ціна квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювалася з даними за 23 лютого. При цьому враховувалися лише ЖК, без котеджних містечок.

У статистиці також не враховано ЖК, які розпродані повністю (навіть якщо їхнє будівництво не завершено), а також ті, які й не починали продаватися до 24 лютого.