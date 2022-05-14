Як змінилися ціни на квартири у воєнний час. Аналіз ринку нерухомості від OLX.

Після початку війни ціна на квартири у Києві та Дніпрі впала, а у Львові зросла. Про це повідомляє прес-служба онлайн-платформи OLX.

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Згідно з повідомленням, після розблокування реєстру нерухомого майна 19 квітня ринок в Україні оживає: є певний попит, особливо з боку внутрішньо переміщених українців, натомість з'являється дедалі більша пропозиція від продавців. Щодо цін, то вони несуттєво зросли, а окремі типи житла — навпаки — стали доступнішими.

Так, у Києві подешевшало житло у житловому фонді з 2011 року. За аналітикою OLX Нерухомість однокімнатні та двокімнатні квартири тут зараз коштують менше на 8,5% та 5,5% відповідно. Також дещо знизилися ціни однокімнатки: на вторинному фонді квартири подешевшали на 6% у порівнянні з лютим, а в новобудовах – на 5,4%.

Динаміка цін на нерухомість у Києві. Джерело: прес-служба OLX

У Львові середня вартість квартир дещо зросла. Вся житлова нерухомість у місті почали зростати у ціні ще до початку російського вторгнення. Так, наприклад, під час пікового періоду на ринку (з вересня по листопад) однокімнатну квартиру у вторинному фонді можна було придбати за $35,5 тисячі, а в новобудові — майже за $46 тисяч.

Останній довоєнний місяць середня ціна на квадратні метри підвищилася ще на 5-6%. Незважаючи на тимчасове призупинення роботи ринку по всій Україні, вартість житла у Львові у квітні продовжила зростати. Так, якщо порівнювати розцінки на однокімнатки у Львові зараз у лютому, то подорожчання становить ще 3-5%, залежно від типу будинку.

Динаміка цін на нерухомість у Львові. Джерело: прес-служба OLX

У Дніпрі впали ціни квартири у житловому фонді з 2011 року. Більше того, ціни зараз навіть нижчі, ніж восени, коли ринок нерухомості зазвичай переживає "бум" продажів. Так, у лютому вартість квадратних метрів зросла, а зараз знову знизилася. Якщо порівнювати ціни, то однокімнатки подешевшали на 6,5%, двокімнатні квартири коштують на 10% менше, а трикімнатки – на 12,5%. Знизилися ціни і на новобудовах міста. Порівняно з лютим однокімнатні квартири подешевшали на 3,5%, двокімнатні – на 19%, а ось трикімнатні подорожчали на 3,5%.

Динаміка цін на нерухомість у Дніпрі. Джерело: прес-служба OLX

У своєму дослідженні OLX також зазначає, що в умовах військового стану ринок купівлі-продажу житла працює з певними обмеженнями, які унеможливлюють шахрайство у сфері нерухомості. Аналітики OLX рекомендують громадянам при купівлі чи продажу квартири звернути увагу на кілька рекомендацій від президента Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрія Пити:

1. Не всі нотаріуси можуть оформляти купівлю-продаж житла. У Мін'юсті склали перелік фахівців, які мають доступ до реєстру нерухомого майна та право засвідчувати відповідні угоди. Таким чином, в уряді прагнуть залучити до ринку купівлі-продажу житла лише сумлінних нотаріусів.

2. Заборонено продавати житло за дорученням. Це означає, що власник приміщення повинен бути присутнім під час укладання угоди. У свою чергу, покупець, який не може особисто прибути на підписання необхідних документів, можете скористатися довіреністю.

3. Купівля-продаж об'єкта можлива лише на неокупованих територіях та оформляється за місцезнаходженням житла. Наразі доступ до реєстрів розблоковано лише у підконтрольних населених пунктах. Водночас є обмеження щодо місця реєстрації об'єкту. Це означає, що для придбання квартири в Ужгороді можна звернутися лише до нотаріусів у Закарпатській області, у Дніпрі – до Дніпропетровської.

4. Заборонено продавати нерухомість, зареєстровану менш ніж за місяць до продажу. Це обмеження запровадили для того, щоб запобігти спекуляції та перепродажу квадратних метрів. Тобто якщо ви володієте квартирою менше 30 днів, то не маєте права її продати. Виняток становить лише нерухомість, яку ви отримали у спадок.

5. Заборонено вносити нерухомість до статутного капіталу юридичної особи. На період дії військового стану лише фізичні особи можуть стати власниками житла. У той же час, якщо ви захочете вийти зі складу юридичної особи та отримати у власність її статутний нерухомий капітал, то поки що йде війна, ця опція для вас буде недоступна.

Нагадаємо, у західних регіонах України квартири продаються сьогодні вже в переважній більшості житлових комплексів (80-95% залежно від області), при цьому ціни на новобудови зросли навіть у доларах. Водночас, як свідчать дані дослідження ЛУН, загалом в Україні лише близько 40% усіх житлових комплексів відкрили продажі.