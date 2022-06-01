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У Чернігівській та Сумській областях відновилося будівництво ЖК: що з цінами та що у інших регіонах

У Чернігівській та Сумській областях відновилося будівництво ЖК: що з цінами та що у інших регіонах
Будівництво у Бучі під Києвом до війни. Фото: bild.ua

Станом на кінець травня у Чернігівській області відновилися роботи з будівництва 17% нових житлових комплексів, що будувалися до 24 лютого та були заморожені через російське військове вторгнення.

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У свою чергу, на Сумщині таких ЖК два, або 11%, свідчать дані ЛУН. Також поновилися роботи і на першому недобудованому ЖК у Харкові. На Житомирщині та Дніпропетровській області, куди менше постраждалих від війни, відновилося будівництво 41% комплексів.

Продажі житла відкрилися поки що лише у 15% ЖК Чернігівської області, в одному ЖК у Сумській. У Харківській області квартири продаються вже у 12 новобудовах (15%), а у Житомирській та Дніпропетровській – у половині.

Також на двох майданчиках ведуться роботи в Запорізькій області, а ось у Кіровоградській області, хоча квартири один забудовник і продає, даних щодо відновлення будівельних робіт поки немає.

Фото 2 — У Чернігівській та Сумській областях відновилося будівництво ЖК: що з цінами та що у інших регіонах

У Київській області відновлено будівництво вже 25% (45 об'єктів), у Києві – 23% (43 об'єкти), причому тижнем раніше у ЛУН повідомляли про 20% та 17% відповідно. Зокрема, вже є перші забудовники, які повернулися до роботи в Ірпені та Бучі. На Одещині роботи ведуться вже на 56% новобудов, а продажі відкрили 68%.

Середні ж ціни на нове житло у доларах у тих ЖК, які відновили продаж у Чернігівській та Сумській областях, зросли на 13%, а у згаданому ЖК у Кіровоградській області – одразу на 18%. Ціна за квадратний метр у Києві збільшилася на 4,4% до 1410 доларів, а по області – на 12,2% до 765 доларів.

У західних регіонах країни переважна більшість об'єктів продовжує будуватися, і в більшості цих областей їхня кількість підросла за останній тиждень. Так, у Чернівецькій області цей показник становить 62%, у Хмельницькій – 77%, а в решті – від 81% у Львівській до 92% у Рівненській та Волинській. Середні ціни у західних областях зросли на величини від 6,7% у Чернівецькій області до 15,5% у Хмельницькій.

Єдиною областю, де продається житло у всіх новобудовах, будівництво яких почалося до війни, є Черкаська (проте саме будівництво відновлено у 92% із них). Ціни ж у цьому регіоні зросли на 6%. Загалом доларові ціни на житло зросли в усіх регіонах, крім Запоріжжя, де вони в єдиному, судячи з усього, ЖК, що розпродається, знизилися на 2%. За словами маркетинг-директора ЛУН Дениса Судилковського, пов'язане таке зростання, зокрема зі збільшенням вартості будівельних матеріалів.

Фото 3 — У Чернігівській та Сумській областях відновилося будівництво ЖК: що з цінами та що у інших регіонах

"Забудовники країни продемонстрували свої наміри продовжити будівництво, тепер крок за інвесторами. Наскільки швидко продовжить відновлюватися попит, безпосередньо залежить від успіхів ЗСУ, які дарують покупцям нерухомості впевненість у майбутньому нашої країни та збереженні їхніх інвестицій", - додав він.

Нагадаємо, що на початку травня, за даними ЛУН, квартири в новобудовах взагалі не продавалися у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, а у Києві та області житло продавалося лише у 14% ЖК.

Зазначимо при цьому, що у цій статистиці враховуються лише ЖК, без котеджних містечок. Тут також не враховані житлові комплекси, які були розпродані повністю (навіть якщо їх будівництво не закінчено), а також ті, які і не починали продаватися до 24 лютого.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов