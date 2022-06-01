У Чернігівській та Сумській областях відновилося будівництво ЖК: що з цінами та що у інших регіонах

Станом на кінець травня у Чернігівській області відновилися роботи з будівництва 17% нових житлових комплексів, що будувалися до 24 лютого та були заморожені через російське військове вторгнення.

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У свою чергу, на Сумщині таких ЖК два, або 11%, свідчать дані ЛУН. Також поновилися роботи і на першому недобудованому ЖК у Харкові. На Житомирщині та Дніпропетровській області, куди менше постраждалих від війни, відновилося будівництво 41% комплексів.

Продажі житла відкрилися поки що лише у 15% ЖК Чернігівської області, в одному ЖК у Сумській. У Харківській області квартири продаються вже у 12 новобудовах (15%), а у Житомирській та Дніпропетровській – у половині.

Також на двох майданчиках ведуться роботи в Запорізькій області, а ось у Кіровоградській області, хоча квартири один забудовник і продає, даних щодо відновлення будівельних робіт поки немає.

У Київській області відновлено будівництво вже 25% (45 об'єктів), у Києві – 23% (43 об'єкти), причому тижнем раніше у ЛУН повідомляли про 20% та 17% відповідно. Зокрема, вже є перші забудовники, які повернулися до роботи в Ірпені та Бучі. На Одещині роботи ведуться вже на 56% новобудов, а продажі відкрили 68%.

Середні ж ціни на нове житло у доларах у тих ЖК, які відновили продаж у Чернігівській та Сумській областях, зросли на 13%, а у згаданому ЖК у Кіровоградській області – одразу на 18%. Ціна за квадратний метр у Києві збільшилася на 4,4% до 1410 доларів, а по області – на 12,2% до 765 доларів.

У західних регіонах країни переважна більшість об'єктів продовжує будуватися, і в більшості цих областей їхня кількість підросла за останній тиждень. Так, у Чернівецькій області цей показник становить 62%, у Хмельницькій – 77%, а в решті – від 81% у Львівській до 92% у Рівненській та Волинській. Середні ціни у західних областях зросли на величини від 6,7% у Чернівецькій області до 15,5% у Хмельницькій.

Єдиною областю, де продається житло у всіх новобудовах, будівництво яких почалося до війни, є Черкаська (проте саме будівництво відновлено у 92% із них). Ціни ж у цьому регіоні зросли на 6%. Загалом доларові ціни на житло зросли в усіх регіонах, крім Запоріжжя, де вони в єдиному, судячи з усього, ЖК, що розпродається, знизилися на 2%. За словами маркетинг-директора ЛУН Дениса Судилковського, пов'язане таке зростання, зокрема зі збільшенням вартості будівельних матеріалів.

"Забудовники країни продемонстрували свої наміри продовжити будівництво, тепер крок за інвесторами. Наскільки швидко продовжить відновлюватися попит, безпосередньо залежить від успіхів ЗСУ, які дарують покупцям нерухомості впевненість у майбутньому нашої країни та збереженні їхніх інвестицій", - додав він.

Нагадаємо, що на початку травня, за даними ЛУН, квартири в новобудовах взагалі не продавалися у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, а у Києві та області житло продавалося лише у 14% ЖК.

Зазначимо при цьому, що у цій статистиці враховуються лише ЖК, без котеджних містечок. Тут також не враховані житлові комплекси, які були розпродані повністю (навіть якщо їх будівництво не закінчено), а також ті, які і не починали продаватися до 24 лютого.