В Черниговской и Сумской областях возобновилось строительство ЖК: что с ценами и что в других регионах

По состоянию на конец мая в Черниговской области возобновились работы по строительству 17% новых жилых комплексов, строившихся до 24 февраля и замороженных из-за российского военного вторжения.

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В свою очередь, в Сумской области таких ЖК два, или 11%, свидетельствуют данные ЛУН. Также возобновились работы и на первом недостроенном ЖК в Харькове. В Житомирской и Днепропетровской области, куда меньше пострадавших от войны, возобновилось строительство 41% комплексов.

Продажи жилья открылись пока лишь в 15% ЖК Черниговской области, в одном ЖК в Сумской. В Харьковской области квартиры продаются уже в 12 новостройках (15%), а в Житомирской и Днепропетровской - в половине.

Также на двух площадках ведутся работы в Запорожской области, а вот в Кировоградской области, хотя квартиры один застройщик и продает, данных о возобновлении строительных работ пока нет.

В Киевской области возобновлено строительство уже 25% (45 объектов), в Киеве - 23% (43 объекта), причем неделей ранее в ЛУН сообщали о 20% и 17% соответственно. В частности, уже есть первые застройщики, вернувшиеся к работе в Ирпене и Буче. В Одесской области работы ведутся уже на 56% новостроек, а продажи открыли 68%.

Средние же цены на новое жилье в долларах в тех ЖК, которые возобновили продажу в Черниговской и Сумской областях, выросли на 13%, а в упомянутом ЖК в Кировоградской области - сразу на 18%. Цена за квадратный метр в Киеве увеличилась на 4,4% до 1410 долларов, а по области - на 12,2% до 765 долларов.

В западных регионах страны подавляющее большинство объектов продолжает строиться, и в большинстве этих областей их количество подросто за последнюю неделю. Так, в Черновицкой области этот показатель составляет 62%, в Хмельницкой - 77%, а в остальных - от 81% во Львовской до 92% в Ровенской и Волынской. Средние цены в западных областях выросли на величины от 6,7% в Черновицкой области до 15,5% в Хмельницкой.

Единственной областью, где продается жилье во всех новостройках, строительство которых началось до войны, является Черкасская (однако само строительство возобновлено в 92% из них). Цены же в этом регионе подросли на 6%. В целом долларовые цены на жилье выросли во всех регионах, кроме Запорожья, где они в единственном, судя по всему, распродающемся ЖК снизились на 2%. По словам маркетинг-директора ЛУН Дениса Судилковского, связан такой рост, в частности, с увеличением стоимости строительных материалов.

"Застройщики страны продемонстрировали свои намерения продолжить строительство, теперь шаг за инвесторами. Насколько быстро продолжит восстанавливаться спрос, напрямую зависит от успехов ВСУ, которые дарят покупателям недвижимости уверенность в будущем нашей страны и сохранении их инвестиций", - добавил он.

Напомним, что в начале мая, по данным ЛУН, квартиры в новостройках вообще не продавались в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а в Киеве и области жилье продавалось лишь в 14% ЖК.

Отметим при этом, что в этой статистике учитываются только ЖК, без коттеджных городков. Тут также не учтены жилкомплексы, которые были распроданы полностью (даже если их строительство не закончено), а также те, которые и не начинали продаваться до 24 февраля.