Квартиры посуточно: в OLX рассказали, в каких регионах бум сдачи жилья и сколько что стоит

Интерес украинцев к краткосрочной аренде в апреле на 52% превышал показатели аналогичного месяца 2021 года, после того как в марте был отмечен 15-кратный рост спроса на посуточную аренду жилья (более 1 млн отзывов на опубликованные объявления), сообщают в OLX.

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По данным этой платформы онлайн-объявлений, в мае наибольший интерес вызывают у пользователей предложения о посуточной аренде на Закарпатье, в Кировоградской и Днепропетровской областях - там больше всего отзывов в расчете на одно объявление. При этом в 82% случаев украинцы бронируют жилье по телефону.

В частности, квартиры посуточно и почасово активнее всего люди ищут в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях, а краткосрочную аренду домов - в Кировоградской, Винницкой и Волынской областях.

В свою очередь, гостиницы и базы отдыха пользуются наибольшим спрособм в Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях, а хостелы и койко-места активнее всего украинцы активно ищут в Винницкой и Полтавской областях.

В целом на OLX сейчас около 10 тысяч объявлений о сдаче в аренду квартир посуточно, при этом среди крупных городов самая низкая средняя цена ночлега в однокомнатной квартире в Киеве — всего 578 гривен. В Ужгороде же, наоборот, придется отдать больше всего - около 850 гривен за ночь.

В вопросе аренды домов выбор сейчас значительно меньше - менее 1,4 тысячи объявлений. Дешевле всего снять дом в Кропивницком - около 725 гривен в сутки, а вот ночлег на озере Свитязь обойдется в среднем более чем в 1400 гривен, а в Рахове - почти в 2 тысячи.

Цены в отелях и на базах отдыха из популярных регионов наиболее низкие в Житомирской области - в среднем 500 гривен за ночь, а вот в Днепропетровской - более 1100. Тем временем в Киеве средний тариф сейчас более доступный, чем до войны — 576 гривен в сутки.

Ночлег в хостеле традиционно будет самым бюджетным. В частности, самые низкие цены сейчас в Полтаве – в среднем 150 гривен на ночь, а вот на западе Украины заметно дороже: в Ивано-Франковске это около 280 гривен, а во Львове 350.

Отметим также, что недавно OLX публиковал анализ изменений цен на квартиры в Украине в военное время с учетом недавней разблокировки реестра недвижимого имущества.

Источник фото: ua.depositphotos.com