Квартири подобово: в OLX розповіли, у яких регіонах бум здачі житла та скільки що коштує

Інтерес українців до короткострокової оренди у квітні на 52% перевищував показники аналогічного місяця 2021 року, після того, як у березні було відмічено 15-кратне зростання попиту на подобову оренду житла (більше 1 млн відгуків на опубліковані оголошення), повідомляють в OLX.

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За даними цієї платформи онлайн-оголошень, у травні найбільший інтерес викликають у користувачів пропозиції про подобову оренду на Закарпатті, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - там найбільше відгуків у розрахунку на одне оголошення. При цьому у 82% випадків українці бронюють житло за телефоном.

Зокрема, квартири подобово та погодинно найактивніше люди шукають у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях, а короткострокову оренду будинків – у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях.

У свою чергу, готелі та бази відпочинку користуються найбільшим попитом у Черкаській, Житомирській та Дніпропетровській областях, а хостели та ліжко-місця найактивніше українці активно шукають у Вінницькій та Полтавській областях.

Загалом на OLX зараз близько 10 тисяч оголошень про оренду квартир подобово, при цьому серед великих міст найнижча середня ціна ночівлі в однокімнатній квартирі в Києві — всього 578 гривень. В Ужгороді ж, навпаки, доведеться віддати найбільше – близько 850 гривень за ніч.

У питанні оренди будинків вибір зараз значно менший – менше 1,4 тисячі оголошень. Найдешевше зняти будинок у Кропивницькому – близько 725 гривень на добу, а ось нічліг на озері Світязь коштуватиме в середньому більш ніж 1400 гривень, а у Рахові – майже 2 тисячі.

Ціни в готелях та на базах відпочинку з найпопулярніших регіонів найнижчі у Житомирській області – в середньому 500 гривень за ніч, а от у Дніпропетровській – понад 1100. Тим часом у Києві середній тариф зараз більш доступний, ніж до війни – 576 гривень на добу.

Нічліг у хостелі традиційно буде найбюджетнішим. Зокрема, найнижчі ціни зараз у Полтаві – у середньому 150 гривень на ніч, а ось на заході України помітно дорожче: у Івано-Франківську це близько 280 гривень, а у Львові – 350.

Зазначимо також, що нещодавно OLX публікував аналіз змін цін на квартири в Україні у воєнний час з урахуванням нещодавнього розблокування реєстру нерухомого майна.

Джерело фото: ua.depositphotos.com